Эксперты рассказали, как распознать монтаж, в каких случаях видеосъемка запрещена и куда пропадают ролики с уличных камер Владивостока

Рассказываем, какие видео могут быть приняты в суде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Роль аудио и видеозаписи в качестве доказательств растет. Телефоны, камеры наблюдения, видеорегистраторы помогают внести ясность в того или иное дело. При этом важно соблюдать процедуру получения таких доказательств, иначе суд признает их недопустимыми. В радиостудии «Комсомольской правды» на волне 90.4 FM мы попытались разобраться во всех этих нюансах вместе с Петром Рыковановым – директором краевого государственного казенного учреждения «Примгосавтонадзор» и с Алексеем Ананьевым – адвокатом и управляющим партнером адвокатского бюро «Опора».

– Сколько камер видеофиксации установлено во Владивостоке и в Приморском крае в целом?

Петр Рыкованов: На сегодняшний день нами обслуживается 449 камер. Но нужно больше. Почему? Потому что наша работа – это защита людей, наведение профилактического порядка. Обхват должен быть куда больше.

– В случае спорных ситуаций можно ли запросить видео с этих камер? Как это сделать?

– Мы плотно сотрудничаем и постоянно находимся в контакте с правоохранительными органами. И вообще со всеми, кто имеет допуск к персональным данным граждан в рамках 152 федерального закона. Чтобы получить запись, необходимо обратиться в полицию в частном порядке. Либо мы можем выдать информацию по адвокатскому запросу.

– Можно ли посмотреть видео с камер с помощью интернета?

– Нет. Такой возможности мы не предоставляем. Информация с камер уходит на наши специальные сервера и хранится там определенный срок – 30 суток.

– А как обратиться, чтобы нужная запись сохранилась подольше?

– Каждый случай рассматривается индивидуально. К нам поступает громаднейший объем информации. Один месяц – срок установлен не случайно, просто дольше мы их хранить не может, ведь ежедневно появляется новая информация.

– Бывают ли сбои в работе камер?

– Конечно, это же техника. Любая машина или прибор имеет свойство ломаться. Но для этого мы и трудимся, чтобы поддерживать нашу систему в работоспособном состоянии.

Алексей Ананьев с радиоведущими «Комсомольской правды» Ильей Кузнецовым и Павлом Порабковичем. Фото: Елизавета ЕНИНА

– Что такое видеозапись с юридической точки зрения?

Алексей Ананьев: Это зафиксированные события при помощи специальных технических средств, которые производят видеофиксацию.

– Как часто приходится в вашей работе обращаться за видеозаписью?

– Очень часто. Это может быть адвокатский запрос, либо опрос гражданина, который добровольно желает предоставить видеоматериал. Также адвокаты подают заявление ходатайств перед следственными органами или должностными лицами, чтобы именно они установили местонахождение видеокамер и изъяли видео. Этот способ наиболее приемлемый для судов.

– Какое видео может быть принято в суде?

– Практически любая видеозапись, которая будет предоставлена в суд может быть использована в качестве доказательств. Но могут быть исключения, например, незаконная видеофиксация.

– В каком формате может быть подана видеозапись в суд или другие контролирующие органы?

– Самое оптимальное – это предоставить оригинал видеозаписи. Процедурные подходы могут быть разные, снимать можно все, но так, чтобы не затрагивало каких-то прав, законов и интересов граждан, общества и государства.

– Предоставление видеозаписи может выйти боком?

– Прежде чем нести видео в суд, нужно проконсультироваться с адвокатом, поможет ли она в том или ином случае.

– Люди могут потребовать удалить видео, если их снимали без разрешения?

– Я с таким не сталкивался, но ведь мы ходим по улицам, попадаем под камеры наблюдения, а ими напичкано все.

– При каких условиях согласие на видеозапись должно быть обязательным?

– Есть такая категория, как съемка несовершеннолетних. Детей можно снимать только с разрешения родителей. Но какого-то единого закона, скажем так сборника этих норм не существует.

– Что обязан сделать человек, который хочет передать в суд видеозапись?

– Человек должен объяснить, что это за видео, каким образом он его получил, является ли оно первоисточником, либо это копия. Если так тогда, где находится оригинал.

– А было ли в практике такое, когда приходилось доказывать, что на видео присутствует монтаж?

– Лет десять назад предоставили видеозапись так называемой проверочной закупки на государственные деньги. На видео оперативный сотрудник разговорил женщину легкого поведения. Он узнавал о системе ее работы. Но при этом в какой-то момент я обратил внимание, что на записи было слышно музыка и в песне резко начался припев. К тому же видно, что на столе стоит бутылка пива, перемотали ролик, и вот на этом самом подозрительном моменте с музыкой, спиртное куда-то исчезает. Стало понятно, тут присутствует монтаж.

– Как потребовать проведение экспертизы видеозаписи и насколько это необходимо?

– Для этого должна быть какая-то цель. Если у вас возникли сомнения, это ваше личное мнение. Вы должны его обосновать и выразить в определенном ходатайстве перед должностным лицом, которое вправе назначать такие экспертизы.

– Какой можете дать совет, чтобы получить видеозапись?

– Самый простой способ: письменно требовать от должностных лиц, чтобы именно они получили запись.

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