«Они – наши герои»: патриотический концерт в честь военнослужащих состоялся в Приморье

На концерт пришли взрослые и дети. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края.

В четверг, 16 июня, в селе Сергеевка Пограничного муниципального округа прошел концерт, приуроченный к отправке добровольцев на Украину. Мероприятие посетили не только военнослужащие, но и местные жители. Причем были не только взрослые, но и дети, для которых подготовили отдельные локации на различные темы.

Проект «Приморье Za наших!» для военнослужащих и их семей стартовал 12 июня при поддержке правительства Приморского края, министерства культуры и архивного дела, министерства физической культуры и спорта и департамента по делам молодежи края. В этот раз творческие коллективы и исполнители выступили перед семьями военнослужащих и личным составом 127-1 Мотострелковой дивизии в Сергеевке.

Своим мнением о мероприятии поделилась председатель женского совета Сергеевского гарнизона Анастасия Алтаева.

– Это хороший проект, так как у нас есть молодежь, которой необходимо прививать патриотизм. Конечно, мы переживаем за военнослужащих, но также есть большая уверенность в том, что наши мужчины справятся с поставленной задачей, приедут домой живыми и здоровыми.

Анастасия Алтаева. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края.

Гостям показали головокружительные танцы, которые никого не оставили равнодушными, было видно, что некоторые также хотели пуститься в пляс. А несколько музыкальных коллективов исполнили песни, способные поднять боевой дух. Одна из таких композиций – знаменитая «Группа крови» Виктора Цоя. Но, наверное, больше всего приморцев поразило выступление скрипачки.

Гостям показали зажигательные танцы и исполнили несколько музыкальных композиция. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края.

Своими впечатлениями от проекта поделились военнослужащие. Как рассказал механик-водитель танковой роты, младший сержант Евгений Хусаинов, вместе с товарищами он переживает за друзей из его роты, которые уехали на спецоперацию.

– Всем пишем, стараемся звонить, поддерживаем дух ребят и ждем от них сообщений. Мне кажется, патриотизм – это правильный путь молодого поколения, когда они с малых лет поддерживают военных.

Евгений Хусаинов. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края.

Рядовой Илья Власов придерживается того же мнения, что подобные проекты поднимают командный дух военнослужащих.

– Желаю, чтобы ребята не волновались, сохраняли рассудок и возвращались поскорее. Если бы у меня появилась возможность отправиться на спецоперацию, я бы ей воспользовался, в первую очередь за моих родных, близких друзей и моих сослуживцев.

Илья Власов. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края.

Как уже упоминалось ранее, концерт посвятили не только взрослым патриотам нашей страны, но и детям. Во время мероприятия юные приморцы с интересом разглядывали игрушечные танки, играли в морской бой, стреляли по мишеням, пытаясь попасть в «яблочко», ловили рыбу в маленьком надувном бассейне и рисовали.

Дети ловят рыбу в бассейне. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края.

Приморцы пришли на праздник целыми семьями. Так, мероприятие посетила Розалия Надыргулова, мать шестерых детей. Она вместе с мужем живет в Сергеевке с 2009 года, и сейчас супруг четыре месяца выполняет задачи спецоперации. Каждый день она разговаривает с любимым по видеосвязи, присылает фото их семейного быта. Старшие сыновья переняли обязанности отца, помогают на даче, а младшие девочки – по дому.

Розалия Надыргулова. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края.

– У нас все слажено, но мужа, отца все равно не хватает. Я считаю, подобные проекты нужно проводить в селах. К нам не так часто приезжают гости из больших городов. Также такие мероприятия – это поддержка для тех, кто собирается на спецоперацию и для детей радостное событие, повод лишний раз повеселиться. Хорошие песни и сильные слова – помогают укрепить боевой дух.

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