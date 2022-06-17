На Русском острове нашли части скелета ихтиозавра возрастом около 240 миллионов лет

Два фрагмента скелета принадлежали ихтиозавру. Фото: Приморский океанариум

Удивительную палеонтологическую находку сделали в Приморье. На острове Русский специалисты обнаружили два фрагмента скелета ихтиозавра. Об окаменелостях «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали в Приморском океанариуме.

Возраст останков оценили в 230-240 миллионов лет. Фрагменты скелета вывезли в океанариум 16 июня, где они и останутся на хранении. Обнаружить такое – редкость не только для Владивостока и Приморья, но и для всего мира.

Вывоз останков. Фото: Приморский океанариум

– Особая ценность этой находки в том, что это два достаточно крупных фрагмента одного и того же животного. Чаще встречаются отдельные кости или фрагменты костей. Историческая и социальная ценность находки тоже бесспорна: там, где сейчас располагается Русский остров, когда-то было море, в котором бурлила жизнь, – поделился помощник директора Приморского океанариума по биологическим вопросам Дмитрий Питрук.

Фото: Приморский океанариум

Ученые сделают все возможное, чтобы сохранить образцы должным образом. После обработки останки законсервируют, чтобы они спокойно дождались специалистов по вымершим морским рептилиям.

После детального изучения останки станут гордой экспозицией Приморского океанариума, подчеркнул Дмитрий Леонидович. Хвалиться есть чем: динозавр жил в триасовом периоде. Перед учеными, возможно, одна из первых гигантских ящериц.

Ихтиозавр – вымершая морская рептилия, следует из открытых источников. Размер этих пресмыкающихся достигал трех метров.

ПО ТЕМЕ:

«Нашел какой-то меч»: житель Покровки вспахал поле и обнаружил артефакт, которому больше полутора тысяч лет

Приморец подарил Музею во Владивостоке ценность, которую нашел в поле (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.