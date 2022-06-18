На Камчатке полицейские изъяли у местного жителя наркотики на 100 миллионов рублей

У жителя Камчатки полицейские изъяли наркотики на 100 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Крупного продавца запрещенных препаратов задержали силовики на Камчатке. Ранее судимый местный житель поставил реализацию наркотиков на поток и делал закладки в безлюдных местах.

Как рассказали в пресс–службе УМВД по Приморью, полицейские выяснили, что мужчина сбывал различные препараты через интернет–магазин с помощью тайников. Он реализовывал запрещенные вещества крупными и мелкими партиями, а также продавал и разовые дозы.

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Росгвардии региона обнаружили подозреваемого в районе улицы Пограничной в Петропавловске–Камчатском, когда тот закладывал очередной груз в тайники. Увидев стражей порядка, он попытался скрыться на своем авто, однако после непродолжительной погони его задержали.

В салоне машины полицейские нашли полимерные пакеты с разными видами наркотиков общей массой более 120 граммов. Но уже при осмотре его гаража оперативники обнаружили крупную партию запрещенных веществ, приготовленных к продаже. Экспертиза установила, что общий вес изъятых препаратов составил почти 18 килограммов, а их стоимость превышает 100 миллионов рублей.

В помещении также нашли упаковки для порошка, весы и множество сим–карт различных операторов сотовой связи. Кроме того, полицейские изъяли оружие и патроны различного калибра, которые направили на исследование. Следователи УМВД по Камчатскому краю завели уголовное дело о продаже и хранении наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемого отправили в СИЗО. Теперь ему грозит крупный штраф и до 20 лет лишения свободы.

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