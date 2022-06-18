Во Владивостоке прошли городские соревнования «Звезда морского пехотинца» для школьников

Городские соревнования «Звезда морского пехотинца» для школьников прошли во Владивостоке. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

В субботу, 18 июня, на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота «Горностай» прошли общегородские соревнования «Звезда морского пехотинца» среди школьных команд Владивостока. Это был заключительный этап военно-патриотического проекта для подростков.

Подростки соревновались на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота «Горностай». Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Как рассказали в пресс–службе администрации Владивостока, в течение четырех месяцев команды со всех районов города активно готовились к масштабным соревнованиям.

За Кубок командующего ТОФ состязались подростки от 13 до 16 лет. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Более 240 школьников посетили обучающие исторические семинары, открытые уроки по начальной военной подготовке, уроки «живой истории» в музеях столицы Приморья с интерактивными экскурсиями и полевые сборы.

Подростки проходили полосу препятствий, где проверяли свои силы. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Заключительный этап с участием военной техники прошел на полигоне «Горностай» , где за Кубок командующего ТОФ состязались подростки от 13 до 16 лет.

Школьники также с интересом изучали военную технику морской пехоты. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Участникам подготовили больше десяти специальных заданий: прохождение полосы препятствий «Тропа Разведчика», командно-штабная военная игра «Исторический бой», «Историческая викторина», упражнение «введение в реконструкцию» - развитие русского военного костюма.

Участники соревнований также учились оказывать первую помощь. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Также для ребят организовали учебные стрельбы, в том числе, с использованием системы «фаертаг» и лазертаг оборудования, упражнение по инженерной разведке «Поиск» и другие испытания. В рамках соревнований школьники оказывали помощь «раненым», проходили по лесу с миноискателями, примеряли костюмы химической защиты и познакомились с военной техникой.

Школьники в противогазах несли на носилках «раненых» товарищей. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Всех участников ждал вкусный обед на полевой кухне. Подведение итогов пройдет в воскресенье, 19 июня, в штабе Тихоокеанского флота, а награждение победителей – на будущей неделе.

Примерка костюмов химзащиты также входило в программу соревнований. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Следует отметить, что проект «Звезда морского пехотинца» занял 3 место в международной премии #МыВместе в номинации «Культурное наследие».

Инструктаж школьников проводили командиры своих команд. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Организатором мероприятия выступил волонтерский центр МОО «Федерация военно-тактических игр» в Приморском крае. Соорганизаторами стали командование ТОФ, администрация Владивостока, главный штаб «Юнармии» и военно-исторические клубы Приморского края.

Юнармейцы изучают макет местности с условным противником. Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Все участники общегородских соревнований школьников получили массу впечатлений и захотели принять участие в подобных состязаниях в будущем.

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