Открытие бухты Находка отпраздновали ярким парадом яхт

163 года назад русские моряки зашли в неизвестную бухту. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Открытие бухты Находка 18 июня отпраздновали масштабным парадом яхт – 12 экипажей прошли под цветными парусами. Субботним вечером весь город собрался на берегу Рицы и затаился в ожидании морского шоу. Однако добраться смогли не все: мероприятие вызвало такой фурор, что до смотровой площадки образовалась многокилометровая пробка. А тех, кто приехал заранее, ждал настоящий сюрприз. «Комсомольская правда – Владивосток» убедилась в этом лично.

Весь город собрался, чтобы полюбоваться парадом яхт. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

В 21:15 на горизонте в бухте Прозрачная появились первые яхты с подсвеченными разноцветными парусами. Свистки, сигналы машин, дудки, манки – в ход шло все, чтобы достойно поприветствовать яркие судна. Первый экипаж «Wild» жители Находки встречали особенно громко, по берегу прокатилась волна оваций, ликовали все.

На воде цветных красавчиков ждали сапбордисты, украсившие себя и свои доски гирляндами и другими светящимся элементами.

В 21:15 на горизонте в бухте Прозрачная появились первые яхты с подсвеченными разноцветными парусами. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Люди окрестили это событие приморскими «Алыми парусами». Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

По ощущениям, зрителей собралось больше тысячи человек, по команде они зажгли фонарики на телефонах и весь берег бухты украсился огоньками.

Красные, синие, зеленые, желтые цвета менялись от прожекторов на парусах яхт, такое Находка видела впервые.

Такое Находка видела впервые. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Организаторами парада яхт стали Парусный клуб и Федерация парусного спорта Приморского края. Проект «Парад яхт – курсом корвета Америка» прошел при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

На воде яхты сопровождали сапбордисты. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

СПРАВКА «КП»

17 и 18 июня Находка отмечает день открытия бухты, в честь которой был назван город. 17 июня 1859 года в неизвестный залив зашел русский пароходо-корвет «Америка» под командованием капитан-лейтенанта Александра Арсеньевича Болтина. Экспедицией руководил генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Корвет исследовал берега южного Приморья. Было решено бросить якорь и переночевать в неизвестном заливе. Утром 18 июня 1859 года моряки обнаружили бухту, которую назвали Находка.

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