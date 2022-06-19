Набережная Цесаревича во Владивостоке завалена угольной пылью

Набережная Цесаревича утопает в угольной пыли. Фото: КП – Владивосток

Утро 19 июня преподнесло «сюрприз» жителям Владивостока, которые решили прогуляться по набережной Цесаревича. Все пространство оказалось в угольной пыли. На снимках и видео, предоставленных реакции «Комсомолки», заметны небольшие черные кучки, которые, казалось бы, не играют особой роли. Однако, как нам рассказала читательница, после нескольких километров пробежки все ноги оказались по колено черными, которые она отмыла с большим трудом, а носки и вовсе пришлось выкинуть, так как те не отстирывались. Женщина забила тревогу – неужели новая экологическая катастрофа?

Она повсюду: на траве, на асфальте, на лавочках. Фото: КП – Владивосток

– Я позвонила своим родным, чтобы они сегодня не ехали на Цесаревича, потому что там все в угле: трава, асфальт, скамьи, – делится собеседница.

В зоне набережной, то есть бухты Золотой Рог, расположены пять компаний, оказывающих стивидорные услуги, в том числе и по открытой перевалке угля. К некоторым из них есть вопросы по поводу наличия защитных экранов и пылеподавляющих пушек. Но пока что делать выводы о том, кто же на самом деле виноват, рано.

Ответственным органам придется разобраться в том, кто виноват в этом. Фото: КП – Владивосток

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» обратилась в администрацию города и пресс-службу природоохранной прокуратуры. В мэрии уже отреагировали, заявив, что передадут информацию в Управление охраны окружающей среды и природопользования.

Очевидно, что это только первая страница в этой черной истории набережной. Мы будем следить за развитием событий.

Жители Владивостока опасаются экологической катастрофы. Фото: КП – Владивосток

Отметим, угольная пыль – большая проблема для приморских городов. Только в апреле этого года «Владивостокский морской рыбный порт», подконтрольный семье бывшего губернатора Приморья Сергея Дарькина, оштрафовали на 222 тысячи рублей. Поводом для проверки и последующего наказания стали неоднократные жалобы владивостокцев на черную пыль.

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