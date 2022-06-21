Приморские синоптики рассказали, когда закончится сезон дождей

Приморцы хотят насладиться теплыми днями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 20 июня, во Владивостоке была невыносимая жара. Во многих районах воздух прогревался почти до +30°C. Однако уже в понедельник погода испортилась, небо затянуло облаками словно вот-вот пойдет дождь, а от летней атмосферы не осталось и следа.

Во вторник, 21 июня, синоптики портала «Примпогода» пообещали Владивостоку дождь. Осадки в городе продолжатся и на следующий день, 22 числа. Ночью температура воздуха достигнет +12…+14°C, порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. Днем дождь усилится, столбики термометров поднимутся всего лишь до +15…+17°C.

По словам главы «Примгидромета» Бориса Кубая в прошедшие выходные и в начале недели так называемая дальневосточная депрессия перемещалась в сторону северо-восточного Китая, где сейчас и находится. А слабый юго-западный ветер доставлял в край теплый воздух. Именно поэтому пришла летняя погода.

Однако в ночь на 21 июня обстановка начала меняться.

– Набравшая силу депрессия пришла в движение. Судя по всему, она хочет вытеснить антициклон с акватории Охотского моря и занять там его место. Из-за этого на побережье изменилось направление ветра с юго-западного на юго-восточное, а температура воздуха пошла вниз.

Как поделился синоптик, хмурая погода вместе с облачностью и дождем еще не скоро покинет Приморье и останется до конца июня. В некоторых районах осадки могут быть довольно сильными из-за столкновения двух воздушных масс. Остается только надеяться на то, что в июле ситуация изменится, и все смогут насладиться теплыми летними днями.

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