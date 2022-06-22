22 июня – День памяти и скорби. Вспоминаем, как Владивосток сопротивлялся фашистским захватчикам

Жители Владивостока слушают сообщение о нападении Германии на Советский Союз. Фото: Екатерина МАКСИМОВА / фотофонд ГАПК

День памяти и скорби – важная дата для каждого жителя России. Именно в этот день, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. О страшном и трагическом событии знает каждый человек. Ожесточенная схватка с немецкими захватчиками унесла жизни миллионов людей и оставила кровавый отпечаток в истории огромной страны. Притом битва с нацистской гидрой сплотила весь Советский Союз. Каждый регион внес свой вклад в победу в тяжелом поединке.

На плечи Приморья в те годы легла непростая ноша. Пока западный фронт противостоял фашистам, жители края боролись с натиском японских недругов, отбивая один из главных советских портов – Владивосток.

«Комсомолка» пообщалась с историком, к.и.н., доцентом департамента истории и археологии ДВФУ Александром Исаевым и членом Русского географического общества и экскурсоводом Артуром Романенко, чтобы узнать о тяжелом периоде в истории города.

Патриотический подъем

По словам историка Александра Исаева, простые приморцы не ждали удара фашистов. Для них война наступила воскресным вечером, когда немцы вторглись в СССР утром 22 июня 1941-го. Несмотря на шок и страх, жители городов, сел и деревень ринулись в военные комиссариаты, чтобы записаться в ряды Красной армии и отправиться на фронт. Но за смелым решением стояли преграды.

Митинг на пароходе «Ильич». Капитан М.Н. Гордиенко читает текст выступления товарища Молотова, Владивосток, 23 июня 1941 год. Фото: фотофонд ГАПК

– Это время можно связать с патриотическим подъемом, потому что большая часть населения хотела выступить на стороне противостояния. Изначально добровольцам отказывали: во-первых, далеко перевозить, во-вторых, казалось, что война продлится меньшее время, нежели получилось. Впоследствии приморцы не попали под мобилизацию, ведь демография Дальнего Востока и без того была весьма ограниченной. На фронт брали только узких специалистов.

Все это время население региона находилось в тяжелых условиях. Развивалось огородничество, чтобы люди могли прокормиться. Наличествовал черный рынок, на который власть закрывала глаза, потому что государство просто не могло всех снабдить едой и различными предметами быта. Провизия доставлялась из европейской части России, но там шла ожесточенная война. В первую очередь не хватало керосина, спичек, макаронных изделий. Значительным подспорьем для приморцев стала программа Ленд-лиза.

Ленд-лиз и японские захватчики

Путь американского кредита проходил через порт Владивосток. Город у моря стал воротами, через которые в СССР заходило стратегическое сырье и продовольствие. В первую очередь везлась гражданская продукция: мука, шоколад, тушенка, а также вагоны, локомотивы, рельсы и прочие товары. Однако военные грузы редко шли этим маршрутом, так как дорога пролегала через границу Японии – пролив Лаперуза.

– Здесь, на Тихом океане, СССР держали в тонусе наши японские соседи. Всего в 60 километрах от порта Владивосток располагалась граница с возможным противником, который постоянно устраивал провокации. Японцы похищали жителей приграничных поселков, запускали диверсантов, на море были постоянные конфликты. Эти эпизоды говорили о том, что войны не избежать. За четыре года войны порт обработал 7 миллионов грузов – 40% от всей программы Ленд-лиза, – подчеркивает Артур Романенко.

Скоростная разгрузка парохода «Менделеев», Владивосток, 1941-1945 года. Фото: фотофонд ГАПК

К слову, об имперских амбициях Японии было известно давно. Приморские рубежи хорошо укрепили после вторжения незваных гостей в районе Хасана. Хотя в 1938 году противник получил жесткий отпор, не следовало спешить складывать оружие. Российские разведчики ясно знали: японцы готовят вторжение в Монголию и хотят захватить советский Дальний Восток. Эти сведения всплыли еще в 1931-м, когда бывшие интервенты взяли китайскую Манчжурию.

– Японцы часто досматривали суда-транспортеры. Советские корабли дальневосточного пароходства подвергались нападениям с воздуха и с подводных лодок. Поэтому гражданских моряков решили вооружить. Команды обучались военному делу и даже вступали в боевые действия. Яркий пример – пароход «Уэлен», уничтоживший подводную лодку противника в 1942 году, – добавляет Исаев.

Из-за японской опасности на Дальний Восток не перенесли ни одного промышленного предприятия. Однако Владивосток стал самой защищенной базой СССР. Для его защиты к началу Великой Отечественной войны построили 88 береговых артиллерийских батарей, системы убежищ, тоннель имени Сталина, по которому перевозили железнодорожные вооруженные составы и другую инфраструктуру.

Улицы, сохранившие имена героев

Когда дальневосточный фронт стабилизовался, первые приморские части пошли сражаться за Родину на Запад. 23 июля 1941 года первая группа дальневосточников (107-я мотострелковая дивизия) вступила в бой под Смоленском. Александр Александрович комментирует, что солдаты состояли в полной боевой готовности, были обмундированы и вооружены. По прибытии на западное направление они тут же вступали в сражение с немцами, демонстрируя храбрость и отвагу.

Делегация приморцев на Ленинградском фронте, 1942 год. Фото: фотофонд ГАПК

– Эти качества отмечали в своих отчетах командующие. Практически все дальневосточные части участвовали в значимых и главных сражениях Великой Отечественной. <…> В боях под Москвой отличились дивизии под командованием военачальника Афанасия Белобородова, офицера Виктора Полосухина и Якова Безверхова – начальника курсов переподготовки командиров запаса в Тихоокеанском военно-морском училище во Владивостоке, в честь которого в Приморье назван поселок. В том числе улицы Владивостока носят имена первого коменданта Берлина Николая Берзарина, капитан-лейтенанта Николая Сипягина и Павла Державина, под командованием которого наши земляки отличились в боях за Новороссийск.

В 1975 году на Корабельной набережной Владивостока установлен памятник экипажу подводной лодки С-56. В сентябре 1942-го С-56 вышла из порта в составе сводной колонны из шести субмарин и двинулась в город Полярный через США и Панаму. Мало кто знает, но этот ныне музей совершил целое кругосветное путешествие, повредив четыре немецкие лодки (по другим источникам, эта число достигает десяти).

Александр Александрович отметил забавный факт: немцы считали С-56 потопленной целых 18 раз, но она, тем не менее, продолжала жить и крушить врага. Ею командовал капитан-лейтенант Григорий Щедрин, именем которого названа улица в Ленинском районе.

В начале марта 1944-го дальневосточные погранвойска НКВД стали основой восстановления пограничных частей на западных рубежах.

Всего на фронт отправились 200 тысяч приморцев, 104 бойца стали Героями СССР.

Группа старшеклассников на занятиях по строевой подготовке, 1941 -1945 года. Фото: фотофонд ГАПК

Но несмотря на стойкость и мужество, домой в Приморье не вернулось больше 45 тысяч человек.

«Все для победы! Все для фронта!»

Настоящий подвиг и самоотверженность показали простые приморские рабочие, женщины, старики и дети. В первую очередь эти люди внесли огромный финансовый вклад в победу. По словам Артура Романенко, регион оказался на четвертом месте по количеству пожертвований для фронта. Вдумайтесь, за четыре года войны в фонд обороны жители перечислили 1,8 миллиарда рублей. Притом средняя зарплата составляла 100-120 рублей в месяц.

– Это говорит о том, что край у нас был достаточно серьезный и богатый.

Александр Исаев корректно дополнил этот факт. Так, работники НКВД собирали средства на строительство эскадрилий бомбардировщиков: «Дальневосточный чекист», «Чекист Приморье». С помощью простых жителей создавались целые танковые колонны. Живой тому пример – памятник в Артеме, который построили на средства местных горняков. Еще один монумент расположен в районе кинотеатра Иллюзион – танк состоял на вооружении колонны «Приморский комсомолец».

Значительный вклад в победу советских войск оказали и обычные дети. За учебный год с 1941 по 1942 годы приморские школы направили в фонд обороны около трех миллионов облигаций госзайма и 451 тысячу рублей наличными. На собранные деньги был построен бронепоезд «Приморский комсомолец», именной танк «Таня» и самолет «Пионер». Солдатам и офицерам Красной армии передали больше 46 тысяч комплектов теплой одежды и 65 тысяч – для эвакуированных детей из западной части страны.

Жители Владивостока у карты военных действий, 1945 год. Фото: фотофонд ГАПК

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.