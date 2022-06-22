Студенты из Владивостока придумали игровой бизнес-стимулятор для подростков

Ксения Козлова на финале чемпионата «Первый предпринимательский». Фото: vk.com/first_bs_champ

По России для подростков все чаще проходят различные конкурсы и турниры, которые помогают достичь успехов в различных сферах. Во Владивостоке студенты создали свой проект, который должен выявить среди молодых ребят тех, у кого есть способности и желание развиваться в направлении бизнеса и экономики.

Организаторы чемпионата «Первый предпринимательский» Ксения Козлова и Вадим Бутко получили грантовую поддержку на форуме «Восток» для воплощения своей инициативы в жизнь. Они создали онлайн-симулятор для проведения чемпионатов среди школьников Приморского края. Ксения и Вадим рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» о том, как они смогли организовать чемпионат и планируют ли расширять его масштабы.

Чемпионат «Первый предпринимательский». Фото: vk.com/first_bs_champ

– Что такое бизнес-симулятор?

Вадим: Я разработал бизнес-симулятор «Фабрика», на базе которого проходил чемпионат. «Фабрика» – это компьютерная игра, помогающая всем заинтересованным понять тонкости бизнес-сферы. Школьникам предлагается создать команды и соревноваться. Им необходимо договариваться между собой, считать издержки и изучать работу рынка. Таким образом, они могут на себя примерить роль настоящих предпринимателей и понять нравится ли им такой род деятельности.

– Как возникла идея создать бизнес симулятор и провести такой турнир?

Вадим: В 2019 году я заканчивал обучение в университете, и моей дипломной работой была разработка бизнес-симулятора. Изначально эта игра получилась не слишком хорошей, было много трудностей в управлении. Сейчас идет уже третий чемпионат, мы сильно доработали его, усовершенствовали симуляцию рынка и исправили все недочеты первой версии. Добавили возможность смотреть видео-уроки прямо в приложении, что помогает школьникам разобраться во многих вопросах.

Организатор чемпионата Вадим Бутко. Фото: vk.com/first_bs_champ

– Чем именно занимаются подростки в вашей игре, как она проверяет их знания?

Вадим: Симулятор представляет собой сайт, на котором нужно авторизоваться. Далее ребята должны принять решение о том, сколько необходимо купить сырья или фабрик. Этот выбор ограничен ситуацией на рынке, которую симулирует сама игра. Им нужно грамотно подходить к вопросу траты средств, так как их неразумное использование приведет к печальным последствиям. Игроки могут просмотреть экономические графики, информацию о других командах. Далее идет следующий этап – производство, а затем игра симулирует последствия выборов каждой команды. Участники могут комментировать все, что происходит. В конце подводится итог о том, какая команда достигла успеха, а какая допустила некоторые ошибки.

Полуфинал чемпионата: школьники управляют бизнес-симулятором. Фото: vk.com/first_bs_champ

Полуфинал чемпионата. Фото: vk.com/first_bs_champ

– Какой опыт в организации молодежных проектов у вас был?

Ксения: Я уже около 12 лет занимаюсь социальным проектированием.

– Ваш проект финансировали?

Ксения: Да, нам помогали. Большую часть расходов прокрыл грант агентства «Росмолодежь», в прошлом году мы выиграли его на форуме «Восток». Владивостокский государственный университет экономики и сервиса также помогал выполнять многие организационные моменты.

Организатор чемпионата «Первый предпринимательский» Ксения Козлова. Фото: vk.com/first_bs_champ

– Какую общественную значимость несет в себе чемпионат?

Ксения: Многие замечают российскую тенденцию на создание собственных бизнесов, предприятий. Нам показалось, что будет очень полезно для молодых ребят проверить свои силы с помощью этого симулятора, понять, насколько им интересна эта сфера и, возможно, помочь с выбором будущей сферы деятельности. С помощью гранта мы смогли увеличить количество участников, а также привлечь ребят старших классов, для которых вопрос профориентации стоит наиболее остро. По Приморскому краю мы работали с подростками из 43 школ. Договариваться нам помогал университет, а студенты уже проводили сам конкурс.

«Первый предпринимательский» в школе №67. Фото: vk.com/first_bs_champ

«Первый предпринимательский» в школе №62. Фото: vk.com/first_bs_champ

– Сколько людей понадобилось, чтобы реализовать чемпионат?

Ксения: Если брать общее число задействованных лиц, то около 30. Но сам чемпионат проводили 11 студентов.

– Был ли какой-то приз для победителя?

Ксения: Конечно. Помимо подарочных сувениров для нескольких мест, победителям давалась возможность пройти онлайн-курсы мастерской управления «Сенеж», она является одной из лучших программ обучения бизнесу и финансовой грамотности.

Финалист чемпионата Максим Березин. Фото: vk.com/first_bs_champ

– Какое будущее у проекта?

Ксения: Мы хотим привлечь ее больше молодых ребят, возможно, за пределами Приморского края. Идеально было бы распространить по всей России. Из нового мы сейчас занимаемся разработкой чемпионата для Всероссийской Лиги Самбо вместе с Ассоциацией финансовой грамотности. Вообще наш чемпионат мы хотим нацелить не только на школьников и студентов, но и на людей разного возраста и специальностей. Среди всех слоев населения находятся люди, которые заинтересованы в предпринимательской деятельности, им нужно лишь слегка помочь, направить в нужное русло.

Вадим: Мы очень надеемся, что наш проект поможет многим понять, нравится ли им сфера бизнеса и насколько успешно они смогут управлять собственным предприятием.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.