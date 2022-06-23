Владивосток и порядок: столицу Приморья комплексно благоустраивают

С каждым днем город преображается. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Город у моря продолжает расцветать и преображаться. Специалисты дорожного предприятия «Содержание городских территорий» трудятся на улицах Владивостока ежедневно. Некоторые работы ведутся в круглосуточном режиме, при необходимости городская муниципальная служба привлекает подрядчиков. Масштабный ремонт дорог и пешеходных зон, монтаж остановок, озеленение и санитарная уборка – это далеко не полный список работ, которые кипят в городе. Разберемся, что входит в обязанности городской службы и как это помогает в улучшении дальневосточной столицы.

Чистые улицы

Санитарная уборка во Владивостоке ведется круглосуточно. Сотрудники СГТ ликвидируют незаконные свалки мусора, очищают стены от граффити, моют остановки и дорожные ограждения, убирают мусор с обочин, косогоров и тротуаров. Борются специалисты и с насущной проблемой – использованными автопокрышками, которые нерадивые водители выкидывают повсеместно. Представители администрации просят местных жителей уважать свой город и соблюдать чистоту. Стоит напомнить, что старые колеса можно сдать в любой пункт шиномонтажа или специализированную компанию, из переработанной резины получается отличное покрытие для спортивных объектов. Что касается строительных и крупных бытовых отходов, их принимают на мусорном полигоне на улице Холмистой.

Специалисты ежедневно смывают граффити со стен. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

Совсем недавно комплексная уборка прошла на Авроровской и Иманской, а мусорные свалки ликвидировали на Амурской, Стрельникова, Сипягина, Луговой, Черемуховой, Комсомольской, Русской, 2–й Строительной, Гризодубовой, Пестеля и Сафонова. От уродливых граффити отмыли центральные улицы города.

Свалки колес – актуальная проблема для города. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

Незаконные объекты под снос

Чтобы сделать город еще чище и красивее, дорожная служба убирает с улиц незаконные объекты. Речь идет о металлических гаражах, рекламных конструкциях, торговых павильонах и других строениях, возведенных нелегально. Помимо муниципального предприятия к работе подключаются подрядчики, это помогает ускорить темпы.

Прежде чем убрать тот или иной объект, владельцам дают время на самостоятельный демонтаж, однако многие игнорируют законные требования мэрии. Только с начала года под снос пошли 300 металлических гаражей в разных районах города. Сейчас они находятся на площадке временного хранения. Забрать имущество хозяева смогут, если предъявят документы, подтверждающие собственность, а также заплатят штраф и за услуги по сносу, транспортировке и хранению.

Сейчас специалисты наводят порядок в Первомайском районе. Под снос пойдут гаражи на Борисенко, 44, Черемуховой, 18а, Борисенко, 100е, Сафонова, 12 и 7 и Гризодубовой, 71.

Зеленый свет водителям и пешеходам

Также в круглосуточном режиме в городе продолжается дорожный ремонт. В этом году в список комплексного благоустройства попали больше 30 улиц. Это значит, что помимо асфальтирования проездов на объектах при необходимости заменят устаревшие инженерные сети, подпорные стены, лестницы, облагородят пешеходные зоны. Масштабные дорожные работы сейчас проходят на Адмирала Фокина, Лазо, Нейбута, 3–й Поселковой, Хуторской, Багратиона, Калинина, Краснозаводской, Вязовой, Глинки, Давыдова, Иртышской и по другим адресам. Еще больше 100 участков ремонтируют локально.

На проспекте Красного Знамени привели в порядок дорогу. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

На прошлой неделе дорожники завершили восстановительный ремонт на проспекте Красного Знамени. Благодаря стараниям бригад СГТ новый асфальт появился на площади около 4 000 квадратных метров. В районе кольца Третьей Рабочей дорожники подняли на новый уровень люки и решетки, после чего уложили асфальт. Рабочим осталось лишь нанести разметку. Кстати, об этом важном элементе дорожной сети, специалисты ежедневно обновляют сплошные, прерывистые и стоп–линии, «зебры», островки безопасности и другие виды разметки в разных районах города.

Разметку на дорогах делают горячим пластиком. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

Для того чтобы не мешать движению транспорта и ускорить сроки выполнения работ, дорожники трудятся в основном по ночам. По словам сотрудников муниципального предприятия, сейчас погодные условия позволяют наносить линии разметки термопластиком. С начала ремонтного сезона на дорогах Владивостока уже обновлено около 140 километров осевых линий и почти 11 тысяч квадратных метров пешеходных переходов. Недавно новая разметка появилась на Адмирала Кузнецова, Черняховского, Невельского, Толстого, Кирова, Магнитогорской, Енисейской, Южно–Уральской и в микрорайоне Снеговая Падь.

Не забывают специалисты и о благоустройстве проездов к самим домам. Уже завершился ремонт дороги на проспекте 100–летия Владивостока, 159. Здесь полностью сняли старое поврежденное покрытие, укрепили дорогу скальником, после чего сделали щебеночное основание и уложили новый асфальт на площади почти 1 300 квадратных метров. Ранее рабочие починили дорогу к домам на Карбышева, 34–44.

На проспекте 100–летия Владивостока починили проезд к домам. Фото: МБУ «Содержание городских территорий».

Комплексный подход

Новая подпорная стена взамен изношенной конструкции уже этим летом появится рядом с домом №57 на улице Русской. Для прочности ее выполнят из железобетонных блоков. Как поделились специалисты администрации города, длина стены составит почти 100 метров, а высота – 1,8 метра.

– Ранее мы определили подрядную организацию, которая займется комплексным ремонтом дороги, ведущей от остановки «Клиническая больница» до Приморского краевого онкологического диспансера (Русская, 63а). Также было принято решение сразу же отремонтировать и подпорную стену в районе дома №57. Мы подготовили всю необходимую документацию и объявили открытый аукцион на поиск компании для ремонта подпорной стены, – отметили в городском управлении дорог.

Прежде чем возвести стену, строители укрепят откос, смонтируют саму конструкцию, сделают поперечный дренаж и проведут благоустройство. Работы планируется завершить к концу августа, а в сентябре уложат новый асфальт на дороге к онкологическому диспансеру.

Общественные пространства

Не остались без внимания специалистов и любимые места отдыха владивостокцев, а также придомовые территории. Летом стартовали работы на Русской, Кутузова и Бородинской. К осени в районе Второй Речки появятся новые детские и спортивные площадки, прогулочный променад и локация для командных игр. Объекты построят благодаря новой программе «1000 дворов Дальнего Востока».

В Дирекции общественных пространств приморской столицы рассказали, что помимо скамеек, урн, освещения и ставших привычными камер видеонаблюдения, территорию озеленят и обустроят тротуары к жилым домам. Детскую площадку, установленную в прошлом году, планируется интегрировать в сквер.

Главной достопримечательностью станет парк «Солнышко». Заброшенный в начале 90–х участок расположен внутри микрорайона на Русской. Его арендовал и реанимировал местный пенсионер Алексей Коньков. Сейчас за местом отдыха следит его внук, и подключилась администрация Владивостока. Рабочие уже демонтируют изношенное покрытие и готовят объект к большому обновлению. К реконструкции подошли комплексно, ведь скоро здесь появятся сцена, детская, спортивная зона, место для релакса и футбольное поле.

Территорию на Второй Речке благоустроят. Фото: Яндекс.Карты.

По словам заместителя главы администрации Владивостока Тараса Фищука, за четыре года по краевой программе «1000 дворов» благоустроили 500 придомовых участков. Он подчеркнул, что в 2022 году ремонт пройдет еще в 151 дворе города, из которых 17 восстановят за счет регионального бюджета, а 134 – за федеральные средства.

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