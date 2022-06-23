В Приморье подростковые игры закончились поножовщиной из-за обид

В Приморье школьник серьезно ранил сверстника из-за обиды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 22 июня, в Фокино детские игры закончились вызовом полиции и скорой. Один из ребят на что-то обиделся и ударил ножом своего друга, который попал в реанимацию.

Как рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» местные жители, конфликт произошел во время отдыха между двумя 13-летними подростками. По предварительным данным, один из них почему-то озлобился на друга и решил его наказать. Школьник ни придумал ничего лучше, чем взять нож и ударить им в бок сверстника.

Ранение оказалось очень серьезным, поэтому пострадавшего с повреждениями внутренних органов срочно доставили в реанимацию. За его жизнь борются врачи. К расследованию приступили полицейские и следователи.

Как сообщили «КП» в пресс-службе СК по Приморью, сейчас по факту ранения несовершеннолетнего проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе УМВД по Приморью уточнили, что подростки гуляли на улице, когда между ними произошел конфликт. Во время ссоры один из них ранил ножом в область поясницы своего сверстника. В отношении матери нападавшего полицейские составили административный протокол за ненадлежащее воспитание ребенка. Во время проверки выяснилось, что оба подростка воспитываются в благополучных семьях и не состояли на учете.

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