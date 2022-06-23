260-метровый шашлык, фаер-шоу, популярные группы и диджеи: Владивосток с размахом отметит День рождения

Дальневосточная столица с размахом отметит главный праздник. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Праздничные мероприятия, посвященные 162-й годовщине со дня основания Владивостока, пройдут в городе 1, 2 и 3 июля на центральной площади, в скверах, на набережных и других открытых площадках.

В пятницу, 1 июля, представители общественности, городской власти и депутатского корпуса возложат цветы к памятникам Николая Муравьева-Амурского и Якова Семенова, а также к стеле «Владивосток – город воинской славы».

Концертные программы вечером в пятницу, 1 июля, пройдут в селе Береговом, поселке Трудовое, в Снеговой Пади на улице Анны Щетининой, 9, на острове Русский и в сквере Надибаидзе.

Множество ярких событий ждет жителей и гостей Владивостока 2 и 3 июля на центральной площади.

В субботу, 2 июля, здесь пройдет концертная программа, будут работать локальные площадки. На сцене выступят лучшие творческие коллективы Владивостока – музыканты, вокалисты, танцоры. Среди них – группы «Марлины», «Hide Out!», «Monotauk», «hehehe», «Сатисфаер», «Lusea Band», шоу-балет «Гранд Даймонд», певица Ляля Алексакова и многие другие. Своими шутками зрителей порадуют команды КВН. Музыкальные хиты 80-90-х прозвучат во время вокально-танцевальной программы в формате «СуперДискотека».

Специальный партнер мероприятия – компания «Ратимир», благодаря которой состоится приезд во Владивосток и выступление хэдлайнера вечерней праздничной программы – группы «Марлины». Компания также проведет специальный конкурс на главной сцене праздника.

Еще один подарок ждет на площадке компании: сразу два шеф-повара известных ресторанов Владивостока проведут мастер-классы для всех желающих. Кроме того, пройдет три дегустации продукции, последняя из которых позволит горожанам и гостям Владивостока насладиться горячими гриль-хот-догами.

Начало дневной программы на площади – 12:00, вечерней – 20:00. А в 22:00 в районе центральной площади небо раскрасит праздничный фейерверк.

Но и после фейерверка праздник продолжится – клубной программой от лучших диджеев, вокалистов города и фаер-шоу.

Также 2 и 3 июля пройдет большой фестиваль в форме городского пикника на новой общественной территории – мысе Ахлестышева. Его организаторами выступили группа компаний «Русагро», ресторан «Супра» и Дирекция общественных пространств Владивостока.

В субботу, 2 июля, с 12:00 до 18:00 для гостей запланированы масштабная концертная программа, множество спортивных и творческих активностей для детей и взрослых, фестиваль воздушных змеев. В этот день «Супра» при участии «Русагро» приготовит 260 метровый шашлык, которым угостят всех участников. Это блюда одновременно будут готовить 300 человек.

Также все желающие смогут самостоятельно приготовить мясо в зоне семейного барбекю – будет открыт павильон, где можно приобрести уже замаринованный шашлык.

2 июля в 8:30 всех ждет на набережной Спортивной гавани йога-утро.

2 июля в 11 часов – открытие фотовыставки «Посмотри на Владивосток» (пешеходная часть улицы Адмирала Фокина).

2 июля с 12:00 до 14:00 – фестиваль «В мире много сказок» в Адмиральском сквере.

2 июля с 12:00 до 13:00 - мастер-класс по живописи и акварели в рамках проекта «Арт-пикник», который проведут студенты Приморского краевого художественного колледжа.

2 июля с 12:00 до 13:00 – праздничный концерт в амфитеатре на набережной Спортивной гавани.

2 июля с 14:00 до 19:00 – фестиваль авторской песни в Адмиральском сквере.

2 июля с 16:00 до 19:00 – арт-фестиваль творческой активности горожан «Вижу, слышу, могу» в Матросском сквере.

2 июля с 16:00 до 19:00 – поэтический вечер «Голос логоса» в Пушкинском сквере.

2 июля с 17:00 до 19:00 – открытая танцевальная площадка «Приморье фуд-стрит» на пешеходной площади ул. Адмирала Фокина, 23.

2 июля с 17:00 до 19:00 – всероссийская акция «Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в парках» на Спортивной набережной.

2 июля в 18:00 – аfter-party «Любимый. Морской. Мой город» на сопке Бурачка.

2 июля в 18:00 – открытый классический аукцион «Восток-запад» по продаже работ молодых художников - студентов ДВГИИ (арт-галерея «Централь», ул. Светланская, 11).

2 июля в 21:00 – кинотеатр под открытым небом на пилонах Золотого моста (ул. Светланская, 63).

В воскресенье, 3 июля, праздничные мероприятия продолжатся.

3 июля с 12:00 до 17:00 – дневная программа на площади Борцов Революции с участием детских духовых оркестров – здесь выступят 10 духовых оркестров из разных городов России. Также для зрителей готовятся показ мод, выступления творческих коллективов. С 18:00 до 20:30 - вечерняя программа с участием вокально-инструментальных групп.

3 июля с 12:00 до 18:00 – продолжение городского пикника на мысе Ахлестышева. Концертная программа, спортивные и творческие активности, фотозона, зона для семейного барбекю. Также в этот день компания Русагро планирует установить рекорд России по приготовлению самой большой порции свинины с папоротником – вкусного и сытного блюда с приморским характером. Все желающие смогут оценить блюдо.

3 июля с 10:00 до 15:00 – соревнования по гребле на лодках класса «Дракон» (ст. Санаторная, парк культуры и отдыха им. Лазо).

3 июля в 18:00 – музыкальная развлекательная программа и фаер-шоу на набережной Арсеньева на Второй Речке.

3 июля в 20:00 – танцевальный вечер аргентинское танго в рамках социального проекта «Городская милонга» (у фонтана на Спортивной набережной).

3 июля в 21:00 – кинотеатр под открытым небом на пилонах Золотого моста (ул. Светланская, 63).

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