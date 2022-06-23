Победил Разина и представил кино: вспоминаем, как Владивосток встречал Юру Шатунова

Юрий Шатунов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новость о трагедии облетела россиян: на 49 году жизни умер бессменный солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов. Причиной смерти стал инфаркт: музыкант скончался в автомобиле скорой. Чтобы почтить память певца, который стал портретом эпохи, «Комсомольская правда – Владивосток» решила напомнить удивительную историю о том, как и зачем Юрий приезжал в Приморье.

В 2009 году корреспонденту редакции удалось поговорить с певцом один на один. Шатунов посетил край страны, чтобы участвовать в еще зарождающемся тогда международном кинофестивале «Меридианы Тихого». Презентовали авторский фильм, а сам Юрий прошел по «ковровой звездной» дорожке. В ленте он выступил в главной роли. Вот что рассказал певец «Комсомолке» о Владивостоке:

– Все, что я вижу в вашем городе, так это только меняющиеся пейзажи из окна автомобиля. Я не могу посетить ни памятники, ни галереи. Во Владивостоке я не был четыре года. И сразу бросилось в глаза, что за это время вокруг кинотеатра «Океана» положили асфальт, при чем по кругу.

Премьера ленты «Ласковый май», основанной на реальной истории группы, как раз и прошла в знаменитом кинотеатре. Рекламировали фильм как биографический, но от редакции Шатунов не стал скрывать правду. По словам певца, все до последнего в картине – художественный вымысел.

Владивостокцы, к слову, стали первыми зрителями! Юрий приехал в сентябре того года, а широкий прокат запустили лишь через месяц. Сразу после певец отправился в большой тур по Приморскому краю. Услышать, увидеть, узнать кумира смогли тысячи преданных фанатов, выросших на его песнях. Портрет уходящей эпохи вживую увидели в Уссурийске и Артеме.

Именно в то время певец «освободился» от долготянущегося конфликта с Андреем Разиным, продюсером, пытавшимся заработать на труде Шатунова. Конечно, судебные стычки продолжались до 2021 года, однако именно тогда страна узнала правду. «Комсомолка» не раз писала о перипетиях, подробности истории – в отдельном материале КП.

Редакция владивостокского филиала «Комсомольской правды» приносит соболезнования родным и близким певца.

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