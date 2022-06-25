Выбираю тебя: девушка на Камчатке вышла замуж за Пикачу

Свадьба Кости и Алены. Фото: Telegram-канал kamchatkalife2022

Уникальную церемонию заключения брака Алена и Костя провели в Петропавловске-Камчатском. Невеста – в вечернем платье изумрудного цвета. Но отнюдь не это привлекло внимание широкой общественности. Женихом оказался покемон Пикачу, герой популярного японского аниме-сериала. Конечно, речь идет о мужчине в костюме. Кадры растиражировали камчатские Telegram-каналы.

Для завершения процедуры, подчеркнули будущие муж и жена, жениху все-таки пришлось расстегнуть наряд японского персонажа. То, что Константин скрывал под маской электромалыша, оказалось подходящим случаю: классические брюки, рубашка.

Сотрудники ЗАГСа отметили в интервью местным СМИ, что костюмированные свадьбы – совсем не редкость: брак заключали ковбои, ганстеры, но Пикачу на Камчатке женился, конечно, впервые.

Пикачу «без одежды». Фото: Telegram-канал kamchatkalife2022

Иронично, что сначала жених и невеста хотели нарядиться в пчел, но таких костюмов на Камчатке не нашлось, рассказала пара порталу Amur Mash. При этом на видео, которое предоставили герои истории, друг будущей семьи ходит именно в этом желто-черном полосатом наряде.

В социальных сетях, где опубликовали историю необычной женитьбы влюбленных, отреагировали по-разному. Кто-то воспринял ситуацию со скепсисом, кто-то похвалил пару за смелость:

– Ну и зачем он выбрал женщину, а не Пикачу?

– Думала, с ума сходят только в Европе;

– Молодцы! Всем хочется больше интересных моментов в жизни. Зато запомнят.

Напомним, «Комсомольская правда» подробно рассказывала о самых необычных российских свадьбах. Кто знает, может, в следующий материал войдут Алена и Костя.

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