Возле Японии загорелся сухогруз с российскими моряками, шедший во Владивосток

Сейчас сухогруз почти не движется ФОТО: MarineTraffic

Грузовое судно «Ангара» с россиянами на борту загорелось у берегов префектуры Исикава в центральной части Японии. В генконсульстве РФ рассказали, что 25 российских моряков эвакуированы, никто не пострадал.

Российские СМИ узнали о случившемся 25 июня из сообщений газеты «Хоккоку». В материале указано, что воспламенение произошло в 24 километрах к северо-западу от города Вадзима. Корабль под флагом Сьерра-Леоне направлялся во Владивосток из порта Фусики префектуры Тояма.

В том числе, журналисты японского канала «ТВ Канадзава» отметили, что пожар произошел из-за подержанного автомобиля, находившегося в грузовом отсеке. Также местная береговая охрана рассказала, что корабль остановится в устойчивом состоянии.

По данным MarineTraffic, сейчас сухогруз почти не движется (скорость 1,7 узла) и находится возле берегов Японии.

Отметим, что корабль перевозил автомобили. Судя по всему, покупателей теперь ждут неприятности. Вот, что написал один из перекупщиков авто на портале Drom:

– У нас там много машин, большая часть весьма дорогие. Пока никакой конкретики нет, что с машинами случилось и с судном, это явно будет не раньше понедельника. «Ангара» привозила по 600 машин за рейс, если даже ненадолго выбыла из строя это сильно сломает график вывоза из Японии. Все машины, пойдут по другим линиям, это очередное увеличение сроков и, скорее всего, очередное подорожание фрахта.

К слову, «Ангару» построили в 1995 году. Его грузоподъемность составляет 2682 тонны, текущая осадка – 5,1 метра. Общая длина корабля – 115,5 метра, ширина – 17,2.

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