Через пот, кровь и слезы к звездам: во Владивостоке прошла «Гонка героев»

Поучаствовать в гонке мог любой желающий. ФОТО: Анастасия Сокольникова

Дерзкая битва за звания лучших прошла во Владивостоке в субботу, 25 июня. Почти 2 тысячи человек приняли участие в «Гонке героев». На их пути к величию встали самые разнообразные преграды. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На военном полигоне в бухте Горностай участникам представили обновлённую площадку. В этом году их ждали 23 новых испытания. Самым тяжелым заданием на пути к вершине стал традиционный «Эверест» – семиметровая рампа, взобраться на которую можно только при помощи каната.

«Герои» выступали в категориях «PRO» и «Age». ФОТО: Анастасия Сокольникова

В том числе внимание зрителей захватило водное испытание «Элевация». Чтобы выполнить нужно допрыгнуть до рычага, раскачаться на нем и ударить ко колокольчику. Все действия выполняются на высоте четырех метров над рвом с водой. Упал – начинай сначала.

Поучаствовать в гонке мог любой желающий. «Герои» выступали в категориях «PRO» и «Age». Также для жителей и гостей края организовали Массовый забег.

Самым тяжелым заданием на пути к вершине стал традиционный «Эверест». ФОТО: Анастасия Сокольникова

– Это уже 7-я гонка для меня. В 2016 я впервые участвовал в соревнованиях в составе взвода. Главная мотивация для меня – поддержание здорового образа жизни, общей физической подготовки, соревновательный дух и просто получение удовольствия. Ведь в свои 51 год я могу позволить себе соперничать с молодыми. Я всегда дохожу до финиша и пытаюсь по максимуму преодолеть все препятствия. Каждый год есть одно или два препятствия, которые мне не даются даже после трех попыток, но результат гонок для меня не так важен, как знать то, что я могу сделать в своём возрасте, – рассказал Игорь Мороз.

Дерзкая битка за звания лучших прошла во Владивостоке в субботу, 25 июня. ФОТО: Анастасия Сокольникова

Соревнование объединило людей не только из Приморья, но и из других регионов России. Одной из ярких команд стала группа с Сахалина. Они забрали сразу несколько наград. Победителем соревнования в категории «Pro» стал Илья Иванов под номером 113. Он прошел трассу за 44 минуты и одну секунду. Это лучший результат во всех категориях.

Награждение победителей. ФОТО: Анастасия Сокольникова

«Гонка героев» проходит во Владивостоке с 2015 года и ежегодно собирает тысячи людей. Смельчаки могут не только побороться за звание лучшего и проверить себя на прочность, но и отдохнуть на свежем воздухе. Для гостей и участников события организованы диджей-сеты, фотозоны, зоны отдыха и многое другое.

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