«Намотал своим компуктером»: как приморцы будут платить за ЖКХ и почему квитанций станет меньше в 2022 году

С 1 июля произойдет перерасчет тарифов. Иллюстрация из архива КП. Фото: Евгения ГУСЕВА

С изменениями в расценке коммунальных платежей столкнутся приморцы с наступлением перерасчетного периода 1 июля 2022 года. Фактический рост платы за ЖКХ не превысит уровень инфляции и составит 4,5% с допустимым отклонением в 2,6%, сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе краевого правительства. Поясняем, что это значит, сколько стоит свет на кухне и почему приморцам придут меньше квитанций.

Бумага подорожала

С 1 июля вместо нескольких квитанций за вывоз мусора и капремонт, отправляемых Приморским экологическим оператором и Фондом капремонта Приморья, жители получат одну расчетную бумагу. В Фокино и Дунае, стоит отметить, получат единую квитанцию не только за ремонт и вывоз отходов, но также за тепло и горячую воду, уточнил поставщик услуги ООО «Икс-Фокино».

Главная причина – подорожание бумаги. Таким образом экономия позволит не увеличивать суммы оплаты. Размер того или иного платежа будет в соответствующей графе квитанции. С проблемами и вопросами можно обратиться по телефонам, указанным на бумаге.

– Если раньше напечатать квитанцию стоило чуть больше рубля, то теперь – более трех. Для экономии решено объединить платежи в один документ, – пояснили краевые власти.

Самые наглые

Индексацию в 7% утвердили для льготного тарифа по услугам регионального оператора по обращению с отходами. Это самый высокий показатель среди других сфер ЖКХ. Стоит отметить, он все равно остается ниже реальной цены, которую могли бы предложить приморцам. Экономически обоснованный тариф – 602,15 рубля за 1 кубометр. На деле жители еще с декабря 2021 года платят всего 468,38 рубля за единицу.

В итоге с 1 июля после перерасчета плата за вывоз мусора для приморцев составит 81,7 рубля на одного человека. Холодное водоснабжение также может вырасти в цене, но индекс еще не определен. Возможно, что плата увеличится на 0%, а может и на 7%.

Напомним, установленный Правительством РФ рекомендованный процент индексации для Приморья составил 4,5%. Местные власти могут прислушаться, а могут изменить тариф на больший или меньший в пределах 2,6%.

Электроэнергия

Еще в марте 2022 года Елена Пархоменко, зампредседателя приморского правительства, успокоила жителей: повышения тарифов на свет не будет. Расходы сверх нормы, незаложенные в тариф, оплатят из кармана компаний-поставщиков и краевого бюджета. Однако в плановом порядке цену все таки увеличат на 4,2%: за 1 киловатт-час приморцы отдадут 3,01 рубля в селах, 3,44 рубля в городских округах. Если будут перебои с топливом, конечного потребителя они не затронут.

Сколько за тепло?

Основные поставщики теплоснабжения в Приморье – АО «ДГК» и КГУП «Примтеплоэнерго». Из-за разницы в стоимости обслуживания магистралей теплосетей тарифы в зависимости от муниципалитета и организации разнятся. Остановимся на этом подробнее.

С первого июля клиенты АО «ДГК» в Партизанске, Артеме и Владивостоке будут платить 2 625,88 рубля за гигокалорий в киловатт-час. В стоимость включен НДС. В сущности, индексация составила 4,1%.

Для потребителей КГУП «Примтеплоэнерго» стоимость составит 5 727,79 рубля при таком же индексе. Однако для краевого ведомства установили льготный тариф. Итоговая плата с учетом сдерживания цен – 2 673,43 рубля. Стоимость намеренно занижают в два раза с декабря 2021 года (постановление агентства по тарифам Приморья № 54/19).

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