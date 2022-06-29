«Фирму сочли темной лошадкой»: как в Приморье производят чековую ленту и кто за это заплатил

Производственная линия. Фото: Руслан НОВИКОВ

Магазины, паркоматы, квитанции... Не перечесть отраслей, где не применялась бы чековая лента. В марте 2022 года Приморье вместе с другими регионами России столкнулось с дефицитом этого продукта, и ФНС дала послабления. Чеки временно разрешили не пробивать. С точки зрения экологии – разумная мера, однако открывает и пути к махинациям. Отказаться от фискальных бумажных чеков в России пока нельзя.

В то же время резидент Свободного порта Владивосток [преференциальный налоговый режим - прим.], новая компания на рынке, собирается снабжать регион этим стратегически важным продуктом. Корреспондента «Комсомольской правды – Владивосток» заверили в том, что ООО «Макро», расположенная в промзоне на Фадеева, может свободно производить и до 20 тонн кассовой ленты в неделю. «КП» разобралась, так ли это, попутно выяснив механизмы и тонкости производства.

Цех компании. Фото: Руслан НОВИКОВ

Две кнопки – и работает

Предприятие компании состоит из нескольких складских помещений и одного цеха. Две основные производственные линии создают стандартные кассовые ленты разных размеров. И есть отдельная машина, которая делает «большие» намоты до 300 метров общей длины – они подойдут, например, для паркоматов.

– На рынке много размеров. Кто-то любит «намот» в 60 метров, кто-то в 58. Зависит от упаковки и правильного размещения. Станок автоматизированный: можно выставить тот размер, который нужен. Две кнопки – и машина выпустит, например, сорокаметровый намот, – рассказал один из учредителей предприятия Владимир Чистяков.

Втулки для рулонов. Фото: Руслан НОВИКОВ

«Джамбаролы» (так сотрудники называют огромные рулоны с термобумагой, из которой и нарезается лента), устанавливают погрузчиками на производственную линию. Дальше – чуть ли не волшебство. Бумага на «катушках» идет под нарезку, измеряется специальным прибором. Затем аппарат наматывает сырье на втулку и прессует. Заключительный этап – упаковка рулонов в полиэтилен. Детали процесса – в видео в конце статьи.

Упаковка рулонов чековой ленты. Фото: Руслан НОВИКОВ

– На смене работает оператор и упаковщик, периодически они должны менять термоусадочную пленку. Производительность этих машин такая, что они могут заменить пять станков, за каждым из которых должен стоять человек. Учитывая нехватку кадров на Дальнем Востоке, это было разумно. Всего в цеху работают до 8 человек, в целом на предприятии 14 сотрудников, – отметил директор.

Был ли дефицит

Корреспондент «КП» спросил специалиста о том, действительно ли так страшна шумиха, появившаяся в СМИ. Нехватку кассовой ленты собеседник редакции назвал, грубо говоря, полуправдой. Истина всегда где-то посередине.

– Кто-то пустил эту утку. Большинство СМИ поддержали. Может быть, в центральной части России столкнулись с вопросом, но лично мы проблем не заметили. На тот момент мы бы месяц смогли снабжать Приморье при таком сценарии <...> В марте случился основной ажиотаж. При этом в апреле у моего приятеля, владельца АЗС, был запас ленты на два месяца.

«Джамбаролы» в складкских помещениях. Фото: Руслан НОВИКОВ

По мнению директора, о ситуации можем судить из того, что ФНС дала послабления. Предпринимателям разрешили не бить чек, что все таки сигнализирует о проблеме:

– Но налоговые поступления снизились. В итоге сейчас опомнились, постановление аннулировали. Но, понимаете, сломать систему проще, чем починить.

Поставки, сырье... Проблемы?

Как пояснили «КП», сырье закупают у китайских партнеров. Это позволило избежать множества логистических проблем:

– Сразу сделали ставку на китайские поставки. Основные производители в Европе или Южной Корее. Кто-то прекратил поставки, кто-то ограничил. Финны, вы знаете, вообще закрылись. Мы сразу связались с партнерами из Поднебесной. С китайцами намного проще найти общий язык.

– И оборудование из Поднебесной?

– Да. Закупить компоненты при поломках не составит труда, изначально мы заказали его как раз-таки у дружественного соседа. Можно было приобрести европейское: но оно дороже, и есть нюансы ремонта в текущих реалиях…

– Что насчет цен?

– Мы привязаны к доллару либо к юаню. Сейчас курс урегулировался, стоимость упала. Отпускные цены сейчас у нас в полтора раза ниже, чем в январе-декабре.

Как молодая компания стала резидентом СПВ, снабжающим регион

В разговоре с «КП» руководитель отметил, что многие игроки рынка после внимания к «Макро» сочли фирму темной лошадкой. Как писала редакция, организацию зарегистрировали в 2017 году как микропредприятие. То, как удалось «дорасти» до нынешних масштабов – действительно было неясно.

– В 2017 году на старте мы приобрели участок. Здесь был лес. Видели бы вы, из чего мы вылазили: можно сказать, три года организация занималась строительством. Учитывая масштаб, нормальный срок. <...> В марте 2022 года мы стали резидентом СПВ. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики всего мы вложили 100 миллионов рублей. Это общая инвестиционная стоимость. В сумму входит льготный кредит, который нам дал Гарантийный фонд поддержки Приморского края [под 5% годовых – прим.ред] в 25 миллионов рублей. С нормальным графиком выплат. Рекомендую предпринимателям: все прозрачно, и это легче, чем кредит коммерческого банка.

Владимир Чистяков. Фото: Руслан НОВИКОВ

Период окупаемости, по расчетам учредителя, составит три года. Меры поддержки краевого правительства и КРДВ Владимир Чистяков одобрил и похвалил работу Гарантийного фонда. Единственная проблема, по его словам, – нежелание мэрии Владивостока наконец обратить внимание на неудовлетворительную дорогу до промзоны на Фадеева. Он отметил, что грунт пришлось выравнивать своими силами, иначе дальнобойщики и строители приезжали по пояс в воде.

Напомним, «КП» писала, что предприятие планирует расширяться. Осенью ООО «Макро» запустит производство термоэтикеток – тех самых, что клеят на яблочки.

Компания отгружает продукцию в крупные торговые сети Приморского края и в Якутск, договоры уже подписаны. Планируется поставлять чековую ленту в города Сибири – Новосибирск, Иркутск. В проработке – Сахалин, Амурская область, Хабаровский край. Всего резидент СПВ выпускает до 100-120 тонн продукта ежемесячно. Это примерно 20% от потребностей Дальнего Востока, прикинул Владимир Чистяков. Общая востребованность в таком товаре – 40-60 тысяч тонн для всей России.

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