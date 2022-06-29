В Приморье утонул 13-летний мальчик

Подробности трагедии выясняются. ФОТО: Telegram-канал администрации Арсеньевского ГО

Утонувшего ребенка полицейские Арсеньева нашли в реке Дачная в среду, 29 июня. Мальчику было всего 13 лет, когда он погиб. Правоохранительные органы уже занялись происшествием. На данный момент устанавливаются причины трагедии.

28 июня в появилась информация о том, что в Арсеньеве пропал подросток. Согласно сообщению, худощавый мальчик с голубыми глазами вышел из дома. На часах было 15:00.

Портрет Димы. Фото: Социальные сети

В социальных сетях редакция узнала, что на глазах одной местной жительницы некий человек, помахав рукой, спрыгнул с моста на улице Калининской. Девушка рассказала, что не увидела, как он выплыл на берег. Она обратилась в полицию. В это время на поиски подростка вышли поисковые группы, ПНД, ППС, ДПС. Спустя почти сутки, Диму нашли мертвым. Как рассказали в администрации Арсеньевского ГО, спасатели обнаружили тело в бассейне реки.

По словам старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю, полковника юстиции Авроры Римской, органы следствия проводят проверку. Она подчеркнула, что мальчик был из благополучной семьи.

Начальник Отдела информации и общественных связей УМВД Приморья Ирина Сырова отметила, что подробности выясняются.

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