В честь Дня борьбы со сколиозом специалист из Владивостока рассказал, как обнаружить заболевание

Врачи Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи оперируют пациента. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА.

В четверг, 30 июня, отмечается международный День борьбы со сколиозом. Это заболевание опорно-двигательного аппарата, выраженное боковым искривлением позвоночника с одновременным поворотом и нарушением формы нескольких позвонков. Оно нарушает функционирование внутренних органов и систем, а в конечном итоге может привести к инвалидизации.

Как рассказала пресс-секретарь Тихоокеанского государственного медицинского университета Ксения Гусенцова, люди с этим заболеванием могут обратиться в Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи. Здесь специалисты под руководством детского врача ортопеда-травматолога Сергея Бусарова оперируют по полису ОМС. Работы выполняются по новой технологии – доктора устанавливают металлоконструкцию, которая должна выпрямлять позвоночник по мере роста ребенка, не сковывая движений.

Детский врач ортопед-травматолог, врач высшей категории ККЦ СВМП Сергей Дубовый подробнее рассказал о сколиозе.

Детский врач ортопед–травматолог Сергей Дубовый. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА.

– Сергей Анатольевич, сколиоз коварное заболевание. Дети какого возраста ему подвержены и у кого его чаще диагностируют у мальчиков или у девочек?

– Самыми опасными периодами в отношении развития и прогрессирования сколиоза являются этапы интенсивного роста: от 4 до 6 лет и от 10 до 14 лет. При этом следует быть особенно внимательными к здоровью ребенка на этапе полового созревания, которое у мальчиков происходит в 11-14 лет, а у девочек в 10-13 лет. Девочки болеют сколиозом в 4-7 раз чаще мальчиков.

– Можно ли самостоятельно распознать сколиоз?

– На начальных стадиях патология протекает бессимптомно, поэтому следует обращать внимание на следующие признаки: одно плечо находится выше другого; когда ребенок стоит, прижав руки к бокам, расстояние между рукой и талией различается с двух сторон; лопатки расположены несимметрично – на вогнутой стороне лопатка находится ближе к позвоночнику, ее угол выпирает; при наклоне кпереди становится заметным искривление позвоночника.

Основным инструментальным методом диагностики сколиоза позвоночника является рентгенография позвоночника. При подозрении на сколиотическое искривление рентгеновское исследование необходимо проводить не реже 1-2 раз в год. Первичная рентгенограмма может проводиться в положении стоя.

Классификация сколиозов включает в себя 4 степени: 1-2 степени можно отнести к легкой и средней тяжести, а вот 3 и 4 степени – это очень серьезные проблемы со здоровьем, которые к тому же сопровождаются длительным болевым синдромом, который сложно купируется.

– Есть ли возможность помочь пациентам с 3 и 4 степенями сколиоза?

– Да, сегодня юным приморцам нет необходимости выезжать за пределы региона. В Краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи выполняют реконструктивные и корригирующие операции при сколиотических деформациях позвоночника 3 и 4 степени с применением имплантов, стабилизирующих систем.

При такой операции используются специальные погружные системы – металлические конструкции – эндокорректоры, которые фиксируют позвоночник в правильном положении. Эту конструкцию невозможно поставить через маленький разрез и требуется большой доступ, то есть разрез делается по всей длине позвоночного столба.

Операция эта сложная, она может длиться часов 5-6, но для пациента относительно малотравматичная и безопасная, благодаря современному подходу в хирургическом лечении.

Отмечу, что в дальнейшем прооперированные дети живут с этой конструкцией всю жизнь. Надо подчеркнуть, что никакого дискомфорта ребенок при этом не испытывает. Об этом говорят и сами пациенты, и их родители.

Различия здоровой спины от спины с патологией. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА.

– Как долго пациент остается под наблюдением специалистов центра после операции?

– Операция серьезная. Средний срок пребывания под наблюдением специалистов после операции – две недели. Первые 3-4 дня пациенты находятся в постельном режиме, сразу нагружать оперированный сегмент нельзя иначе получим длительный болевой синдром. После постельного режима начинается этап постепенной вертикализации: ребенок становится на ноги, ходит по палате и делает лечебную физкультуру в установленных пределах. Когда все показатели приходят в норму, ребенок выписывается. Он освобождается от обычной физкультуры на какое-то время, но продолжает заниматься лечебной. И через какое время возвращается к обычной жизни.

Родители девочек очень переживают часто по поводу того, сможет ли в будущем она выносить беременность? Отвечу, что ни сам сколиоз, ни конструкция никак не препятствуют ни беременности, ни ее вынашиванию.

– Сколько таких операций в год проводят в ККЦ СВМП?

– Существует государственное задание на выполнение высокотехнологичных операций. В среднем в год наше отделение выполняет от 6 до 10 операций при сколиотических деформациях позвоночника с применением имплантов, стабилизирующих систем, аппаратов внешней фиксации.

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