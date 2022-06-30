«С болью в сердце»: «дело об очистке» на Камчатке может разрушить судьбы ученых

Береговая линия Кроноцкого заповедника на Камчатке. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

«Дело об очистке», – так называют в Кроноцком заповеднике Камчатки долготянующееся уголовное преследование в отношении нескольких сотрудников охраняемых территорий. По версии следствия, персонал украл больше 460 миллионов бюджетных денег, которые в 2015-2016-годах должны были пойти на уборку заповедных земель. Нынешний директор заповедника Петр Шпиленок пока что не смог оправдать коллег и написал заявление об увольнении в знак протеста уголовному преследованию, о чем сообщил широкой общественности. «Комсомольская правда – Владивосток» разобралась в истории, которая может закончиться несправедливостью.

Дело брата

Судя по материалам СУ СК РФ по Камчатскому краю, следователи опираются на показания подрядчика. Представители компании заявили, что Тихон Шпиленок – прошлый директор и брат героя истории – создал ОПГ. В рамках программы по ликвидации экологического ущерба на охраняемых территориях Шпиленок якобы воспользовался в 2015 году своим положением. Как утверждают в ведомстве, он присвоил 460 миллионов рублей федеральных денег, отданных для очистки. Мусор, считают следователи, просто закопали: металлические бочки, старую технику, обломки зданий. Расследование осложняется тем, что главный подозреваемый скончался в 2016 году от тяжелой болезни – его обвинили посмертно. Есть мнения, что подрядчик оговорил умершего, чтобы получить для себя лояльное отношение следствия.

В 2020 году дело, казалось бы, завершили решением суда. В отношении бывшего заместителя директора заповедника по охране Александра Ильина и директора подрядной компании ООО «Экология» Виталия Дрозда вынесли приговор. Условный срок они получили за признанное судом хищение в размере 454 миллионов рублей. Но есть нюанс. Находясь под стражей в 2018 году, фигуранты заключили сделку со следствием, чтобы выйти на свободу с «условкой», при этом часть вины «партнеры» решили «свалить» на умершего директора заповедника. Сотрудники, включая осужденных, якобы под страхом увольнения согласились на план авторитарного главы. Но воскреснуть из мертвых и понести наказание нельзя. Поэтому те, кто по мнению организации, невиновны, тоже оказались под следствием.

Как пояснил редакции Петр, подавший заявление об увольнении с поста директора накануне, подрядчик – камчатский миллиардер, имеет связи в бизнесе. «Сотрудничество» со следствием помогло ему получить более лояльное наказание и за этот грех, и за прошлые. Несколько раз мужчина становился объекто внимания органов из-за разбойного нападения на бизнес-конкурента, следует из материалов регионального СК.

Одно из многочисленных фото-подтверждений работ по очистке береговой линии. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

Дело о разрушенных судьбах

– Сейчас оказались под ударом простые, обычные люди. Не руководители, не те, кто выделяет деньги на федеральные программы. Ребята, которые просто выполняли должностные инструкции. Их обвиняют в серьезном преступлении, и срок запросили значительный. В материалах дела об их вине ничего нет. Речь о сотрудниках заповедника, имеющих отношение к очистке, – рассказал Петр Шпиленок.

Уборка деталей судов и мусора с прибрежной акватории. Фото: ФГБУ «Кроноцкий заповедник»

В обращении широкой общественности директор неустанно повторяет имена тех, кто сейчас на скамье подсудимых. Это люди с семьями: директор по науке и туризму Роман Корчигин, начальник научного отдела Дарья Паничева, замдиректора по финансовому обеспечению Оксана Терехова. Им грозит от 6 до 8 лет тюрьмы, от сотрудников требуют компенсацию ущерба и многомиллионые штрафы. Шесть обвиняемых [двоих осудили, один ушел из жизни] должны заплатить гораздо больше, чем 454 миллиона рублей. Запрошенный срок и требования прокуратуры стали известны на заседании суда 27 июня 2022 года во время прения сторон. Как вспоминает Петр Шпиленок, все просто обомлели. Плакали.

Дело чести

Выделенные деньги должны были послужить для реализации пилотного проекта Минприроды РФ о ликвидации экологического ущерба федеральных ООПТ. В распоряжении редакции есть материалы, согласно которым подрядчик выполнил свою работу: вывозили отходы и тонны мусора в Петропавловск-Камчатский. Большую часть документов и фото-видео подтверждений разместили на ресурсах ФГБУ «Кроноцкий заповедник» – все в открытом доступе.

– Следствие не провело ни одной очной ставки, экспертизы – бухгалтерской, строительной или экологической, ни одной проверки с полиграфом. Большая часть аргументов обвиняемой стороны просто проигнорирована, – сообщили «КП» в организации, добавив, что в наличии акты о приемке работ.

Соответствующие акты приемки по договору с оператором «Экология» находятся в открытом доступе. В распоряжении ФГБУ есть акт проверки Росприроднадзора от 17 апреля 2019 года, научный отчет МГУ имени Ломоносова о выполнении научно-исследовательских работ после очистки.

Коллективное письмо президенту и профильным инстанциям организация уже отправила. Полный ход судебного разбирательства доступно изложен на странице ФГБУ «Кроноцкий заповедник», посвященной делу об очистке.

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