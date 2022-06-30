День Ивана Купалы в 2022 году в Приморье: где и когда пройдут купальские праздники

Иванов день в этом году отмечают 7 июля, но праздновать его начинают с вечера 6 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народный праздник славян День Ивана Купалы, или Иванщину, отмечают ярко и с размахом. С ним связано много традиций, которые будут соблюдены и в 2022 году. По традиции, Иванов день в этом году отмечают 7 июля, но праздновать его начинают с вечера 6 июля, сразу после захода солнца. Гулянья продолжаются всю ночь: народ веселится до самого рассвета. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает, где и когда пройдут купальские праздники в Приморье.

Мужчина созывает людей на участие в празднованиях дня Ивана Купала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОРИЯ И ОБЫЧАИ

Иван Купала – древнейший языческий праздник летнего солнцестояния, восхваляющий цветение и плодородие. Славяне всегда праздновали Иванщину, поскольку верили, что в этот день благодаря омовению можно избавиться от болезней.

Раньше праздник отмечали в день летнего солнцестояния – 22 июня. После день посвятили Иоанну Крестителю, и празднование перенесли на 24 июня, а многие крестьяне стали называть его День Ивана.

Мистический праздник Ивана Купалы считается лучшим временем для гаданий и поверий. В это время травники собирают целебные растения для лечения разных заболеваний. Даже существует легенда, что собранные в эту ночь травы обладают чудодейственными свойствами и с их помощью можно вылечить даже самые серьезные болезни.

Молодежь поливает другу друга водой в День Ивана Купалы. Фото: Влад КОМЯКОВ

Одно из растений – папоротник, цветущий лишь в эту ночь. Кто сорвал и сберег призрачный цветок, у того откроются невиданные способности: понимать язык зверей и видеть сокровища в глубине земли.

Собирать растения, по преданиям, нужно в полночь, тайком и сняв нательный крест. Также травы и цветы заплетались в девичий венок, чтобы пустить его ночью по реке и узнать свою судьбу.

В ночь на Ивана Купалу все стремились очистить свое тело от болезней, а душу – от грехов. Для этого люди поливали друг друга водой, часто купались и водили хороводы. Не менее важной частью празднования было разжигание костров. Верили, что, перепрыгнув через костер, можно избавиться от любого заболевания.

И сейчас многие продолжают традицию празднования Иванова дня. Люди по-прежнему водят хороводы, прыгают через костры и собирают травы для лечения серьезных заболеваний. И, конечно, плетут венки.

В Иванов день принято плести венки. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКА В ПРИМОРЬЕ

6 июля, квест-игра «В поисках волшебного цветка», 12+

Где: город Уссурийск, село Кондратеновка, улица Баневура, 36

16:00 – 18:00, вход бесплатный

Квест-игра «В поисках волшебного цветка» пройдет в клубе села Кондратеновка. Квест-игра будет проходить поэтапно. На каждом этапе ребят будут ждать агенты со специальными интеллектуальными, творческими и спортивными заданиями. Дети должны пройти все этапы и выполнить задания дойдя до финиша, где их будет ждать главный приз. По окончанию программы участников пригласят на чаепитие со сладостями. Программа пройдет в веселой и яркой обстановке.

Мужчина проводит обряд очищения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 июля, развлекательная программа «В поисках цветка папоротника», 6+

Где: город Уссурийск, село Пуциловка, улица Советская, 10а

11:00 – 13:00, вход бесплатный

Все присутствующие на празднике смогут принять участие в Купальских обрядах: сбор трав и цветов, плетение венков, перепрыгивание через костер, обливание водой, гадания. Будут искать цветок папоротника, который, по поверьям, цветет только в купальскую ночь. Играть в игры: «Водяной», «Водоносы», «Ручеек», «Горелки», «Рыбалка», «Хвостики». Участники мероприятия останутся довольны программой, которую им подготовили сотрудники Дома культуры.

В праздника Купалы обязательно водят хороводы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 июля, фольклорный час «Солнце заиграло, к нам пришел Иван Купала», 6+

Где: город Уссурийск, село Пуциловка, улица Советская, 10а

11:00 – 12:00, вход бесплатный

В библиотеке пройдет фольклорный час, во время которого библиотекарь познакомит гостей с традициями и историей праздника.

Присутствующие узнают о том, что в загадочную купальскую ночь нужно собирать целебные травы, устраивать ритуальные игры и пляски, прыжки через костер, и обязательно гадать.

Затем гости смогут принять участие в конкурсе загадок, пословиц и поговорок, а также ответить на вопросы викторины. Для гостей организуют мастер-класс по плетению венков.

Завершится праздник дружеским общением за чашкой ароматного чая на травах со сладостями.

Считается, что прыжок через костер в День Ивана Купалы очищает человека от болезней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 июля, «Ой да на Ивана Купалу», 6+

Где: город Фокино, улица Постникова, 19

11:00 – 12:00, вход бесплатный

Этно-посиделки, посвященные Дню Ивана Купалы и древним славянским традициям.

Гости послушают рассказ об обрядах древних славян. В лучших традициях праздника, дети «пройдут» сказочной тропой в поисках заветного цветка папоротника, собирая целебные травы. На пути юных травников будут возникать персонажи русских народных сказок, охраняющих магический цветок: водяной, леший, Баба-яга.

Пускать венки по воде – одна из главных традиций праздника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 июля, Иван Купала в «Изумрудной Долине», 0+

Где: город Уссурийск, село Утесное

Начало в 17:00

В этом месте вы полностью окунетесь в атмосферу праздника. Пройдут богатырские игры и народные забавы, тематические мастер-классы. Гости узнают все об истории праздника и обрядах, которые проводили в этот магический день в старину. Для детишек будет огромное количество развлечений и увлекательных игр, в числе которых мастер-классы в Резиденции Деда Мороза и гадания у самой Бабы-яги. И по традиции, завершением дня станут прыжки через купальские костры.

Стоимость билетов: взрослый – 400 рублей; детский – 200 рублей; пенсионеры и многодетные семьи – 100 рублей.

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