Лето «корону» не наденет

Фото: Shutterstock

Министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко сообщила в своем телеграм-канале, что Приморье, наряду с Татарстаном и Дагестаном, на минувшей неделе вновь продемонстрировало нулевую смертность от коронавируса. Кроме того, регион по-прежнему в «зеленой» зоне по заболеваемости COVID-19. «Чтобы сохранить эту стабильность, рекомендую жителям пройти ревакцинацию. Для этого в крае развернуто более 200 пунктов вакцинации», — добавила министр.

Ранее пресс-служба краевого минздрава сообщила, что с начала июня суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией держится на одном уровне – 20-25 случаев. Вакцинация продолжается, однако ее темпы за месяц сократились примерно вдвое: если в первых числах июня за прививкой обращалось до 2 тысяч жителей края, то к концу месяца число желающих не превышает одной тысячи человек. При этом все 230 пунктов вакцинации продолжают работать, подчеркнули в минздраве. Там напомнили, что в первую очередь соблюдать профилактические меры необходимо лицам, относящимся к группе риска – имеющим хронические заболевания и гражданам старше 65 лет.

Несмотря на то, что преобладающий сейчас в России штамм «омикрон» почти не вызывает тяжелых случаев, есть категории пациентов, для которых коронавирус (как и любая серьезная ОРВИ) может стать смертельно опасным. Это люди с различными иммунодефицитами, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями сердца или почек, онкогематологическими заболеваниями, ожирением. Специально для них регион, по данным краевого минздрава, закупил почти 900 упаковок препарата на основе моноклональных антител «Эвушелд», который применяется для профилактики коронавирусной инфекции у пациентов с высоким риском тяжелого течения заболевания.

По информации краевого оперативного штаба, вакцинацию от COVID-19 в Приморье прошли почти 1,1 млн человек, в том числе почти 2,5 тыс. детей. По данным территориального управления Роспотребнадзора, пока показатели охвата прививками не позволяют сформировать достаточный коллективный иммунитет. «Целевые показатели по иммунизации, 75-80%, к сожалению, ни в целом по стране не достигнуты, ни по отдельным регионам», рассказала «Комсомольской правде» руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская. Она напомнила, что иммунная прослойка создается из переболевших и привитых.

Фото: Shutterstock

Стартовал сезон летних отпусков, началась интенсивная межрегиональная миграция населения: приморцы полетели отдыхать в Москву, Петербург, Краснодарский край и другие регионы. В свою очередь, Приморье в этом турсезоне рассчитывает принять до трех миллионов туристов со всей страны. Но, по мнению Татьяны Детковской, внутренний туризм, скорее всего, не спровоцирует очередную вспышку коронавируса: «Границы закрыты, миграция идет только внутри страны. Практически во всех регионах заболеваемость стабилизировалась, ситуация везде примерно одинаковая, роста нет. Если говорить о въездном туризме, то повышенный приток туристов в Приморье возможен только в июле-августе. Учитывая сказанное выше, какого-то значимого влияния на ковидную статистику он, скорее всего, не окажет».

Несмотря на то, что ситуация сейчас стабильная, все специалисты рекомендуют быть начеку, внимательно следить за своим состоянием и продолжать соблюдать правила личной гигиены. Это поможет защититься не только от респираторных, но и от кишечных инфекций, которые совершенно точно имеют сезонный характер, и лето — как раз такой сезон. «Мойте руки перед едой, тщательно мойте кипяченой водой фрукты и овощи, употребляйте только проверенные продукты, — советует Татьяна Детковская. — Что касается масочного режима, то пока в Приморье он приостановлен. Но, вполне вероятно, его придется снова вернуть, когда наступит осенний сезон вирусных инфекций. Здесь стоит напомнить, что рекомендации носить маски во время сезонного подъема ОРВИ и гриппа давались и раньше, до прихода коронавируса. Потому что маска действительно защищает от воздушно-капельных инфекций. Санитайзеры тоже были всегда, просто ковидные годы приучили людей регулярно ими пользоваться. Как и масками. Население более осознанно начало подходить к защите от инфекций. Я надеюсь, что теперь маска, санитайзер или влажные антибактериальные салфетки стали неотъемлемым аксессуаром каждого здравомыслящего человека».