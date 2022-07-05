Стиль и комфорт: премиальные машины из Китая могут потеснить подержанные «японки» в Приморье

В автомобиль влюбляешься с первого взгляда. Фото: предоставлено официальным дилером.

Владивосток – один из самых автомобилизированных городов страны. Вероятно, только в Приморье можно встретить европейские, японские, корейские, российские, а теперь и китайские машины, разного класса и ценовой категории. И, если с первыми четырьмя все понятно, то Китай, который не так давно стал поставлять в наш регион автомобили, вызывает неподдельный интерес. Именно поэтому команда «Комсомольской правды» устроила тест-драйв. А чтобы разобраться во всех тонкостях внедорожников и кроссоверов EXEED из Поднебесной, мы отправились в официальный дилерский центр на Маковского, 372, во Владивостоке, такой же офис продаж работает в Хабаровске.

Первое знакомство

Найти автосалон в столице Приморья оказалось довольно просто – после стелы нужно проехать немного в сторону Артема и с основной трассы повернуть направо. Сейчас автосалон располагается в одном здании с представителем спецтехники, но в ближайшее время для удобства клиентов планируется переезд поближе к городу. Ведь интерес к китайским машинам растет и покупателей становится все больше. Кстати, за время экскурсии число счастливых обладателей новенького авто с завода, пополнила, как минимум одна семья. Пожалуй, с этого и начнем. Китай уже давно доказал свое преимущество во многих видах производства, не зря страну называют кузницей мира, хотя не скроем, до сих пор встречаются скептики, с опаской относящиеся к тем или иным товарам. Однако продвинутые клиенты привыкли опираться на факты и собственное мнение.

Стиль с ноткой вызова. Фото: Милана СОКОЛ

– Мы объехали все автосалоны, прежде, чем выбрать. Сначала понравился внешний вид, машина выглядит эстетично, а потом и другие характеристики. Отличная комплектация, в салоне все продумано, у тех же «корейцев» такого нет. Опасений по поводу производства никаких нет, до этого отъездили шесть лет на авто азиатской сборки, и без нареканий. Думаю, и эта прослужит верой и правдой, – поделился мнением Иван из Владивостока.

Выбор главы семейства пал на новый EXEED TXL. Кроссовер с турбированным мотором 1,6 и 186 «лошадями» под капотом отлично подходит, как для поездок по городу, так и по бездорожью. При этом заявлен расход топлива по городу 10,2 литров на 100 километров, а по трассе всего 6,4. Разгон до 100 километров в час достигается за 9,8 секунд, а безопасность по итогам краш-тестов оценивается на твердую пятерочку. Словом, за верного нового друга семьи можно не переживать, да и производитель дает гарантию 7 лет или до 200 000 километров пробега, условия можно узнать у официального представителя. Купить автомобиль во Владивостоке сейчас можно от 3 999 900 рублей, но цены варьируются в зависимости от курса юаня. Также у автодилера есть разные акции (рассрочка, trade-in, скидка за наличный расчет), поэтому итоговую стоимость лучше узнавать именно в салоне.

EXEED особенно прекрасен в лучах закатного солнца. Фото: предоставлено официальным дилером.

Новые горизонты

В салоне представлена вся линейка EXEED – от компактного LX, до просторного TXL и мощного внедорожника VХ с тремя рядами сидений. Модели отличаются по дизайну, габаритам и ценам. Советуем заехать и посмотреть все своими глазами, а еще лучше протестировать, что мы и сделали. Выслушав восторженный отзыв покупателя, тоже решили прокатиться на EXEED TXL. По габаритам он схож с кроссовером Toyota Harrier, на котором мы собственно и приехали. Для наглядности припарковали авто поближе, чтобы и у читателя была возможность оценить размер.

По габаритам авто очень похожи. Фото: Милана СОКОЛ

Марка EXEED появилась в Китае несколько лет назад, а на российский рынок пришла совсем недавно. Вся линейка полноприводная, если точнее, то 4WD подключается автоматически при необходимости, что позволяет экономить топливо. В Поднебесной эти машины претендуют на премиум-сегмент, попробуем разобраться почему.

Выбираем «железного коня»

Внешне TXL выглядит мощно и слегка вызывающе. 19-дюймовое литье, яркие фары, играющая на солнце или светящаяся в темноте надпись на передней части кузова, решетка радиатора, словно изготовленная на заказ (обычно такие используются для тюнинга, а здесь же базовая комплектация). Глядя на этого полноприводного красавца, сразу хочется драйва. Но прежде продолжим осмотр.

Быстрый, как ракета. Фото: предоставлено официальным дилером.

Первое, что удивляет при посадке в авто – до мелочей продуманный салон, и он действительно стильный. Здесь и огромный экран с бортовым компьютером, и цифровая центральная консоль, и беспроводная зарядка, и мощная аудиосистема с хорошим звуком от Sony и Arkamys. Все сиденья с кожаной отделкой, летом можно включить обдув, а зимой подогрев, помимо этого есть электрическая и механическая регулировка, для максимально комфортного расположения. А водительское кресло еще и с памятью, что позволяет запомнить положение при прошлой поездке.

Еще одна приятная опция – атмосферная подсветка салона, цвет можно менять по настроению, к тому же так машина никогда не наскучит. Из полезных фишек, которые мы еще успели заметить при исследовании салона – раздельный климат-контроль, система кругового обзора и мечта многих автомобилистов – люк, чтобы можно было любоваться звездами или просто промчаться с ветерком. Кстати о прокатиться: чтобы протестировать EXEED, решили проверить его и на асфальте, и на бездорожье. «Пилотом» вызвался наш радиоведущий Илья Кузнецов. За рулем он не первый год, в технике знает толк, ему есть с чем сравнить. Видеомейкер пользуясь служебным положением, забралась на переднее сиденье, а журналист с менеджером отдела продаж с комфортом расположились сзади. Места хватило всем, и кажется, еще пару человек вполне могли бы подвезти.

Атмосферная подсветка и салон, продуманный до мельчайших деталей. Фото: Милана СОКОЛ

Создан для большего

Сразу стоит отметить, что в EXEED роботизированная коробка передач, она адаптивная. Поэтому, как вам нужно привыкнуть к машине, так и ей к вашей манеры езды. Так что придется немного потерпеть. Если же хотите сразу рвануть с места к приключениям, можно воспользоваться спортивным режимом.

– Буквально со старта порадовал звук поворотников, такого звукового сопровождения не встречал ни в одном авто. Понравилось также, что есть повторители в зеркалах. Если вам надоело «тошнить» в правой полосе и решили почувствовать себя Шумахером, можете всегда воспользоваться подрулевыми лепестками, которые помогут быстро переключить скорости. Если вы обычно привыкли рассчитывать на себя и штурмана, то в этой машине помощник вам не нужен. Умный EXEED не даст совершить ошибку: система предотвращения столкновений, контроль движения по полосе, распознавание препятствий – это далеко не полный список интеллектуальных систем автомобиля, – поделился мнением Илья.

Удобная посадка, отличная система кругового обзора. Фото: Милана СОКОЛ

Испробовали красавца и там, где заканчивается асфальт. Многих автомобилистов на бездорожье волнует, как далеко можно заехать и сколько бежать за трактором. Обрадуем: трактор искать не пришлось, хотя дорога там, где мы были, отсутствовала. Да простит нас представитель салона, который отговаривал не покорять ухабы. Благодаря отличному клиренсу – 210 миллиметров, проехали везде, да и колеса гребут, как нужно.

Кроссовер прекрасно справляется с бездорожьем. Фото: предоставлено официальным дилером.

Сменив за рулем Илью, сразу отмечаю шикарный обзор у водителя – высокая посадка, слепых зон практически нет, а, если они и возникают при парковке, то компенсируются кучей камер. Шумоизоляция в машине отличная, при этом слышишь звук мотора, но не гул на улице или звук колес. От себя добавлю, на трассе TXL держится уверенно, его не кидает из стороны в сторону, даже при резком перестроении. Скорость практически не ощущается, в этом плане его можно сравнить с Toyota Crown, на которой словно плывешь на корабле.

Создан для свершений. Фото: предоставлено официальным дилером.

Впечатления от поездки, как и от машины в целом остались исключительно положительными. Но пару незначительных нюансов мы все же нашли. Когда сильно светит солнце центральная консоль бликует и разглядеть информацию на ней довольно сложно. Но справедливости ради добавим, что исправить ситуацию можно одним прикосновением, ведь стоит до нее дотронуться, как вся информация дублируется на основной дисплей. А вот расположение миллиметрового радара, который предназначен для измерения расстояния до других авто, немного удивило. Дело в том, что прибор находится не за решеткой радиатора, как это, например, на том же Harrier, а под ней. И вот тут возникает вопрос его защищенности от механических воздействий.

Без авто и тюнинга не останемся

Проблем с запчастями и поставкой машин у дилера нет. Все исправно приходит, на складах сформирован запас. Важно отметить, чтобы сохранить гарантию, а она напомним целых 7 лет или 200 000 километров пробега, обслуживать машину нужно у официального представителя. Это же касается и тюнинга, кстати, для апгрейда авто в продаже есть все, начиная от мелочей вроде дефлектора капота, до фаркопа и выезжающей ступени. Словом, здесь уж как разгуляется фантазия покупателя.

Здесь есть из чего выбрать. Фото: Милана СОКОЛ

Для объективности редакция пообщалась не только с представителями автосалона. Узнать, как обстоят дела с завозом, какие машины предпочитают приморцы, особенно учитывая, что часть японских компаний и перевозчиков ушли с российского рынка, мы решили у генерального директора Владивостокского автомобильного терминала Виталия Марченко.

– Перевозчиков, которые ушли, уже удачно заместили новыми. Сейчас у нас надежные партнеры, которые возят б/у авто из Японии и новые из Китая. Что касается дилеров, поставки новых автомобилей таких компаний, как Toyota, Subaru, Suzuki, действительно прекратились. Но эту нишу активно сейчас замещает китайский рынок, завозится достаточно большой объем авто. 2-3 судозахода в месяц паромом «Енисей», который привозит от 1500 машин. У Китая хорошие перспективы, официальные представители могут выйти на серьезные цифры уже совсем скоро, – отметил специалист.

Сел и поехал

Подытожить наш обзор хотелось бы полезной для покупателя информацией. Важная деталь, которая волнует многих клиентов – китайские машины адаптированы под автосигнализации популярных брендов, при этом в отличие от многих «японок» даже не придется ставить обходчик иммобилайзера. Во всех комплектациях предусмотрен бесключевой доступ и открытие багажника без помощи рук, размахивать ногами тоже не придется, а всего лишь сделать шаг назад.

Багажник открывается без помощи рук. Фото: предоставлено официальным дилером.

Большинство машин, представленные в салоне с ПТС. Не выходя из офиса можно оформить кредит или рассрочку. Также предусмотрен лизинг. Грубо говоря, клиент может прийти пешком или приехать на такси, а вернуться домой уже на собственной машине.

Опытные консультанты ответят даже на самые каверзные вопросы. Фото: Милана СОКОЛ

EXEED подойдет, как для асфальтированных трасс, так и для бездорожья. Фото: предоставлено официальным дилером.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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