Выбил страйк: парень без водительского удостоверения собрал аварию из восьми авто во Владивостоке

Фото: полиция Приморья.

В последние пару дней Владивосток буквально как магнит стал притягивать к себе аварии с большим количеством разбитых по итогу авто. На днях – неуправляемый грузовик Hino снес девять машин, а после этого «героем» сводок стал молодой человек, еще не получивший водительское удостоверение, но уже успевший оттянуть этот момент до лучших, так сказать, времен. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Случилось все на Нейбута во Владивостоке. 19-летний юноша устроил серьезную аварию: управляя малолитражкой Honda Fit, парень не справился с рулевым колесом и буквально разгромил припаркованные возле дома №29 автомобили. К счастью, люди не пострадали, чего не скажешь о машинах. Механические повреждения получили автомобили Honda Fit, Toyota Probox, Toyota Corona Premio, Subaru Forester, Toyota C-HR, а также две Toyota Corolla Fielder. В сумме – семь машин, хозяева которых в этот момент занимались своими делами и даже не подозревали о том, что творится на улице.

Фото: полиция Приморья.

На место происшествия прибыла полиция. Водителя-виновника задержали. Как оказалось, прав на управление транспортным средством у него не оказалось. Парня привлекли к административной ответственности за невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования сотрудников Госавтоинспекции о прохождении освидетельствования на состояние опьянения. Не исключено, что юноша был пьян. Злостному правонарушителю также предстоит возместить материальный ущерб, причиненный владельцам поврежденных автомобилей.

Фото: полиция Приморья.

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