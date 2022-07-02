Рассказываем, что принесут «Меридианы Тихого 2022» в мир кино

Все активности и мероприятия кинофестиваля будут проходить по возможности в локациях кинотеатра Океан. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Девятнадцатый кино фестиваль Меридианы Тихого Pacific Meridian, как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток» пройдет с 10 по 16 сентября 2022. Расскажем подробнее, что подготовлено для зрителей и гостей фестиваля.

Основными площадками для показов кинофильмов, встреч и общения артистов и зрителей определены: кинотеатр Океан, кинотеатр Уссури, также задействована будет площадка кинотеатра под открытым небом, Театр имени М. Горького, который примет на своей сцене антрипризы с приезжими артистами, показ и современных, российских фильмов и ретроспективных пройдет на водной площадке ТОФ. По инициативе Ефима Семеновича Звеняцкого все активности и мероприятия кинофестиваля будут проходить по возможности в локациях кинотеатра Океан, чтобы встречаться, говорить, общаться.

В кинотеатре Океан, главной площадке фестиваля, покажут фильм открытие - «Француский мастер». Работа Юсупа Разыкова. Продюсером картины и исполнитель главной роли выступил Алексей Гуськов. Глубокий фильм. Психологическая мелодрама с элементами триллера. В фильме также сыграют талантливые артисты Анна Чиповская и Алексей Вертков.

«Французский мастер» станет одним из фильмов открытия, возможно, появятся еще картины. Организаторы создали интригу фестиваля.

Президентом 19-го назначен народный артист Российской Федерации Андрей Алексеевич Соколов. Председателем жюри станет Алексей Ефимович Учитель.

Гости фестиваля: Владимир Хотиненко, Александр Дьяченко, Ксения Лаврова, Ирина Муравьева, Сергей Астахов, Ярослав Бойко, Юрий Беляев, Андрей Кайков, Дарья Абрамова, Алексей Гуськов.

Фестиваль на виду. Заявки на фестиваль были поданы в числе 1170 фильмов авторами из 94 стран. География фестиваля расширяется, и в текущем году свои фильмы прислали авторы из страны Конго.

Pacific Meridian представит зрителю 14 программ. Расскажем об основных.

Программы «Панорамы», «Кино России», документальное кино со всего света, программа «Поколение». Также организаторы решили вернуться к формату «Семейного сеанса». Такой формат предназначен для семей с детьми старшего школьного возраста.

В программу «Бринеровские чтения» войдут читки сценариев приморских авторов. Сейчас открыт прием сценариев и фильмов. У каждого автора кто живет в Приморском крае есть шанс отправить свой текстовый материал или свой фильм. Сценарии и фильмы получат профессиональный разбор и затем лучшие работы будут представлены зрителю в рамках мастер классов в формате читок на фестивале. Свои работы уже прислали 8 человек. Прием открыт на сайте кинофестиваля.

Запланирована программа посвященная юбилею Владимира Клавдивича Арсеньева, она будет включать показ фильмов связанных с путешественником. Такие как «Дерсу Узала», «Лесные люди».

Представлена будет программа, посвященная службе в советской армии и на военно - морском флоте. Зрителям покажут несправедливо забытые фильмы, снятые в 80–х годах.

Сотрудничество с Третьяковской галереей дало возможность организовать совместный проект и пригласить Виктора Алимпиева, одного из знаковых и известных российских художников. Его работы находятся в различных галереях мира, фондах. Художник работает в синтетическом жанре. В его работах соединяется музыка, живопись, кино, театр. Он представит видео арт в нескольких форматах. Один показ в формате выставки пройдет в галереи Арка. Другой в форме кино - показа, который проведет сам Виктор.

Еще одна программа «Лаборатория дебютов». В «Лаборатории» будут работать эксперты из Москвы. Предмет исследования работы Владивостокских режиссеров. Разбор работ проведут независимые эксперты, которые очень подробно разберут все плюсы и минусы кино. Каждый автор будет представлять защиту своей работы. Разборы пройдут с участием режиссеров и всех желающих посмотреть.

Новая программа «Школа». В рамках, которой фестиваль сотрудничает с Московской школой кино. Во Владивосток приезжают 5 преподавателей, практики кино. Продюсер Евгений Гиндилис , художник постановщик Аддис Гаджиев, режиссер и сценарист рекламы Сергей Осипьян, кастинг директор Елизавета Шмакова, искусствовед, киновед сценарист Всеволод Коршунов. Основные направления мастер- классов - это современное документальное кино.

Также мастер - класс посвященный работе художника постановщика в кино и театре. Преподаватели поговорят о кастинге в кино, как уметь себя подать. Для видеографов предусмотрен мастер - класс по короткой форме: реклама, видео клипы, как рождаются эти проекты, как их продвигать. Ретроспектива фильмов Сергея Соловьева.

«Эхо меридианов» также состоится и запланировано в городе Артеме, Арсеньеве, Спасске-Дальнем.

Кино туры по традиции состоятся. Все актеры поедут в кино туры в разные уголки Приморья. Со своим спектаклем проедет Людмила Нильская.

В городах Арсеньев, Артем, Спасск-Дальний пройдут творческие встречи и показы гостей фестиваля.

На 14 – 15 сентября запланировано участие в творческом процессе фильма Никиты Михалкова «Двенадцать». «Арсеньев расхищению не подлежит» спектакль читка Е.С. Звеняцкого в котором примут участие российские артисты и артисты Театра Горького также будет представлен на фестивале.

Во Владивостоке удивительный погруженный, благодарный зритель. Девятнадцатый кинофестиваль делает ставку на молодого зрителя. То новое поколение, которое выросло за годы проведения фестиваля и придет на кинофестиваль впервые.

Организаторы фестиваля подготовили приз для зрителя кто больше всех посмотрел фильмов на этом фестивале. КП будет следить за всеми новостями в подготовке к кинофестивалю и активно делится с вами уважаемые читатели.Также кинофестиваль организовал свой Telegram-канал в котором активно делится полезной и интересной информацией.