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2 июля 2022 8:29

День города 2022: рассказываем, как приморцы отмечают их любимый праздник

На центральной площади Владивостока развернулось множество интересных площадок
Екатерина МАКСИМОВА
С Днем рождения, Владивосток!

С Днем рождения, Владивосток!

Фото: Марк КАПУСТИН

С Днем рождения Владивосток! Эти слова 2 июля говорит каждый гость и житель города, ведь столице Приморья исполнилось 162 года. «Комсомолка» отправилась на площадь Борцов Революции, рассказываем, как проходят праздничные гуляния.

Спорту тоже нашлось место на празднестве.

Спорту тоже нашлось место на празднестве.

Фото: Марк КАПУСТИН

Стоит отметить, что одним из приятных подарков для приморцев стала чудесная солнечная погода. Самые отважные ребята не стесняясь играют в светомузыкальном фонтане, а кто-то, несмотря на жару занялся джампингом. Локация с десятками батутов расположилась на площади, все желающие могли потренироваться под энергичную музыку.

Игры в сухом фонтане.

Игры в сухом фонтане.

Фото: Марк КАПУСТИН

Кто его знает, может людям показалось, что нужно сбросить лишний килограмм после того, как они отведали наивкуснейший плов от шеф-поваров. А этого блюда было предостаточно - 200 килограмм. Узбекистан очень вкусно поздравил город с праздником.

Очень красивая фотозона.

Очень красивая фотозона.

Фото: Марк КАПУСТИН

Кто-то кушает, кто-то занимается спортом, а любители запечатлеть момент бегут к фото-зоне с цветами и серебристыми пайетками. Отличная фотокарточка для социальных сетей обеспечена каждому.

Для жителей и гостей города выступают творческие коллективы.

Для жителей и гостей города выступают творческие коллективы.

Фото: Марк КАПУСТИН

На празднике абсолютно точно есть на что посмотреть. Выступления лучших творческих коллективов Владивостока, детские соревнования по кикбоксингу, демонстрация мастерства каратистов и многое другое.

Юным жителям края тоже есть чем заняться - мастер-классы по рисованию на ракушках, сухой бассейн с мячиками, аниматоры, песни и танцы. День рождения Владивостока - это радость для каждого приморца.

Дети могли почувствовать себя маленькими хоккеистами.

Дети могли почувствовать себя маленькими хоккеистами.

Фото: Марк КАПУСТИН

- Очень здорово, что организаторы не забывают про детей, которые тоже любят Владивосток, хотят побольше узнать о месте, где они живут и познакомиться с городом поближе. Моя дочка уже успела разукрасить ракушку, такие творческие мероприятия, связанные со столицей Приморья прекрасная вещь, я считаю, - поделилась коренная жительница Владивостока Марина Потапова.

Дети играют в сухом бассейне.

Дети играют в сухом бассейне.

Фото: Марк КАПУСТИН

С 18:00 для гостей празднества выступят вокально-инструментальные группы, а в 22:00 на небе засияет салют. После котрого. кстати говоря, праздник продолжится клубной программой от лучших диджеев, вокалистов города и фаер-шоу.

Площадка сети ресторанов Tokyo

Площадка сети ресторанов Tokyo

Фото: Марк КАПУСТИН

Каратисты показали свое мастерство.

Каратисты показали свое мастерство.

Фото: Марк КАПУСТИН

Творческая площадка для детей.

Творческая площадка для детей.

Фото: Марк КАПУСТИН

Общество: ВОПРОС ДНЯ