День города 2022: рассказываем, как приморцы отмечают их любимый праздник

С Днем рождения, Владивосток! Фото: Марк КАПУСТИН

С Днем рождения Владивосток! Эти слова 2 июля говорит каждый гость и житель города, ведь столице Приморья исполнилось 162 года. «Комсомолка» отправилась на площадь Борцов Революции, рассказываем, как проходят праздничные гуляния.

Спорту тоже нашлось место на празднестве. Фото: Марк КАПУСТИН

Стоит отметить, что одним из приятных подарков для приморцев стала чудесная солнечная погода. Самые отважные ребята не стесняясь играют в светомузыкальном фонтане, а кто-то, несмотря на жару занялся джампингом. Локация с десятками батутов расположилась на площади, все желающие могли потренироваться под энергичную музыку.

Игры в сухом фонтане. Фото: Марк КАПУСТИН

Кто его знает, может людям показалось, что нужно сбросить лишний килограмм после того, как они отведали наивкуснейший плов от шеф-поваров. А этого блюда было предостаточно - 200 килограмм. Узбекистан очень вкусно поздравил город с праздником.

Очень красивая фотозона. Фото: Марк КАПУСТИН

Кто-то кушает, кто-то занимается спортом, а любители запечатлеть момент бегут к фото-зоне с цветами и серебристыми пайетками. Отличная фотокарточка для социальных сетей обеспечена каждому.

Для жителей и гостей города выступают творческие коллективы. Фото: Марк КАПУСТИН

На празднике абсолютно точно есть на что посмотреть. Выступления лучших творческих коллективов Владивостока, детские соревнования по кикбоксингу, демонстрация мастерства каратистов и многое другое.

Юным жителям края тоже есть чем заняться - мастер-классы по рисованию на ракушках, сухой бассейн с мячиками, аниматоры, песни и танцы. День рождения Владивостока - это радость для каждого приморца.

Дети могли почувствовать себя маленькими хоккеистами. Фото: Марк КАПУСТИН

- Очень здорово, что организаторы не забывают про детей, которые тоже любят Владивосток, хотят побольше узнать о месте, где они живут и познакомиться с городом поближе. Моя дочка уже успела разукрасить ракушку, такие творческие мероприятия, связанные со столицей Приморья прекрасная вещь, я считаю, - поделилась коренная жительница Владивостока Марина Потапова.

Дети играют в сухом бассейне. Фото: Марк КАПУСТИН

С 18:00 для гостей празднества выступят вокально-инструментальные группы, а в 22:00 на небе засияет салют. После котрого. кстати говоря, праздник продолжится клубной программой от лучших диджеев, вокалистов города и фаер-шоу.

Площадка сети ресторанов Tokyo Фото: Марк КАПУСТИН

Каратисты показали свое мастерство. Фото: Марк КАПУСТИН