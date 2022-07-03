В Приморье пропала маленькая девочка. К этому может быть причастен мужчина, гостивший у семьи накануне

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА, полиция Приморского края.

Утром воскресенья Приморский край всколыхнула очередная неприятная новость – в Яковлевском районе пропала маленькая девочка. Вместе с ней полиция разыскивает и 49-летнего мужчину. По предварительной версии от матери пропавшей, он может быть причастен к пропаже ребенка. Как? Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

На данный момент весь личный состав МО МВД России «Арсеньевский» поднят по тревоге на поиск пропавшей пятилетней девочки. Чуть раньше в полиции обратилась женщина 1980 года рождения. Она сообщила о том, что 2 июля пропала ее маленькая дочь. В 16:00 пятилетний ребенок вышел из дома в селе Новосысоевка, что в Яковлевском районе Приморья. До настоящего времени о местонахождении девочки ничего неизвестно.

Сейчас поисками занимаются специальные группы, в составе которых инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, наряды ППС и ДПС.

Важной деталью в пропаже ребенка стал 49-летний мужчина. Накануне он находился в гостях у семьи и теперь, возможно, причастен к исчезновению маленькой белокурой девочки. Ориентировка на несовершеннолетнюю и мужчину разослана всем нарядам полиции.

Приметы разыскиваемой девочки: рост 120-130 сантиметров, карие глаза, светлые волосы, собраны в хвостик, телосложение худощавое. Была одета в синюю юбку, снизу двойные кружева в голубой цветочек, шлепанцы грязно-белого цвета с красными цветочками. На шее имеется серебряная цепочка с кулоном в виде звезды, золотые серьги с красными камнями в виде цветочков.

Приметы разыскиваемого мужчины: на вид 45-50 лет, рост около 170 сантиметров, худощавый, лицо овальной формы, смуглое, кожа смуглого цвета, брови дугообразные, высокие. Глаза карие, нос средний, рот большой, уши круглой формы. Волосы короткие 3-5 милиметров, темные. Отсутствуют передние и боковые зубы, на левой ноге ниже колена татуировка в виде паука. Был одет: олимпийка черного цвета, спортивные штаны серого цвета, кроссовки черного цвета в сетку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просят незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (42371) 9-19-02; 8 (42361) 4-25-78 или 02/102 (с мобильного).

Полиция гарантирует конфиденциальность.

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