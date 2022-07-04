Столетнюю брусчатку, по которой ходили первооткрыватели Владивостока, выставили по добротной цене

Улица Лазо. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Каменную мостовую обнаружили под слоем асфальта в районе улицы Светланской, 55, во Владивостоке. Столетняя гранитная брусчатка спряталась под дорожным полотном еще в прошлом веке. Сразу после этого жители города нашли интересное совпадение – на местном сайте появилось объявление о продаже «царской» кладки поштучно. Кому и зачем понадобилось реализовывать исторический фундамент столицы ДФО – расскажем в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Каменная мостовая

Мощение столетней давности дорожники нашли в районе пересечения улиц Лазо и Светланской в центре Владивостока. Рабочие снимали асфальт, чтобы обновить покрытие и увидели аккуратно выложенные блоки. Они выглядят вполне надежно, несмотря на свою старость. По словам экспертов, их возраст относится к началу 20-го века, когда Владивосток еще имел каменную мостовую.

– В позднесоветский период поверх нее накатили асфальт. Брусчатке больше 100 лет, поэтому в теории должны работать законы об охране объектов культурного и исторического наследия.

В этом месте дорожники нашли мощение. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

В управлении дорог Владивостока рассказали, что небольшой сохранившийся участок исторического мощения нецелесообразно оставлять в открытом виде. Дорогу заасфальтируют для комфортного и безопасного передвижения.

– Подрядная организация не повреждает данное основание, а лишь заменит уже имеющееся асфальтовое покрытие. Брусчатку оставят на своем месте. Так она лучше сохранится, – добавили в ведомстве.

Не пропадать же добру

Такие находки привлекают не только исследователей и историков. Хорошо известны случаи, когда за старыми кирпичами, предметами декора и роскоши охотятся «черные копатели». Для их объявлений работает отдельный рынок. Иногда интересные предметы попадают на обычные платформы и интернет-барахолки. На одной из них редакция нашла любопытную афишу с продажей «царской» брусчатки.

Гранитная брусчатка для продажи. Фото: Предоставлено "КП"

Цена товара достигает отметки в 2 тысячи рублей за штуку. Пользователь уверяет, что блоки «идеальны для декора и ландшафтного дизайна», предоставляет фото и замеры камней.

Продавец рассказал редакции, что собирает подобные экспонаты уже не в первый раз. Конкретно эти камни – «останки» здания на улице Шкипера Гека. Он уточнил, что рабочие собирались просто зарыть их под землю. Про то, что новое-старое мощение обнаружили на улице Лазо, Тимур не слышал. «Если бы выкидывали, я бы забрал», – подчеркнул кладоискатель.

– Жалко терять такие вещи. Я к этому отношусь трепетно. У одних строителей канализационные люки старого периода за две пачки чая и два кило сахара обменял, когда они собирались их сдать на металл. Не одобряю такое отношение.

На старой фотографии видно первоначальное мощение Светланской. Иллюстрация: из собрания Геннадия Турмова

К слову, нашего собеседника не интересуют история и археология, не связывает с этими вещами мужчину и профессия. Деньги? Тоже мимо. Тимур признался, что покупать брусчатку никто не спешит, снижают цену до ста рублей, в противном случае – не купят.

– Если у меня их никто не купит, то я сделаю возле дома крыльцо.

Отметим, что редакция обратилась в Инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края, чтобы узнать дальнейшую судьбу дорог, которые все еще помнят далекое прошлое Владивостока. В числе вопросов: признают ли мощение объектом культурного и исторического наследия; можно ли безнаказанно по кусочкам разбирать столицу ДФО для своих прихотей.

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