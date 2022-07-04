В подарок маме: пилот космического корабля показал Находку из космоса

Фото: скриншот из видео, Олег АРТЕМЬЕВ.

Космонавт Олег Артемьев показал, как выглядит Дальний Восток из космоса. Об этом он рассказал на своей страничке в Telegram-канале. Ролик, снятый пилотом космического корабля, предназначался для именинницы – мамы космонавта, которая родилась в Находке. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

- Летим над Владивостоком и Находкой, - рассказывает в ходе съемки Олег Артемьев. В кадре – едва различимые очертания земли, покрытые слоем белоснежных облаков. А вокруг – бескрайнее синее море, типичное Приморье.

- Сегодня утром заснял Находку – Родину моей мамы, которая 4 июля отмечает свой юбилей! Она родилась именно здесь, в семье морского офицера, а её старшая сестра во Владивостоке, который так же, хоть и под облаками, но виден в кадре, - подписал ролик на своей странице космонавт.

В процессе съемки пилот космического корабля буквально восторгался пейзажами Дальнего Востока, отмечая, что это – рубежи нашей Родины.

Ранее Олег Артемьев показал более детальные снимки самого Владивостока. 3 июля космонавт поздравил столицу Дальнего Востока с днем рождения фотокарточкой из космоса.

Владивосток из космоса. Фото: Олег АРТЕМЬЕВ.

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