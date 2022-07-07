Сотни прихожан из Владивостока встретили мощи преподобного Сергия Радонежского

Святые мощи Сергия Радонежского. Фото: Вадим ПОПОВ

В четверг, 7 июля, в Покровский кафедральный собор во Владивостоке доставили мощи преподобного Сергия Радонежского. Привезли их из Троице-Сергиевой Лавры города Сергиев Посад в Московской области.

В 2022 году Русская Православная Церковь отмечает важное событие – прошло 600 лет со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. С 12 июня ковчег со святыней начал свое путешествие и должен посетить 58 регионов России. Именно поэтому во Владивостоке прошло мероприятие.

Сотни людей пришли помолиться мощам. Фото: Вадим ПОПОВ

Хор Покровского кафедрального собора. Фото: Вадим ПОПОВ

Сотни жителей приморской столицы пришли к Покровскому собору, чтобы встретить и поклониться святыне. С самого утра владивостокцы стояли в ожидании. По традиции перед входом в храм женщины повязывали на голову платки, а мужчины же наоборот снимали головные уборы. Важное мероприятие посетил и глава города Константин Шестаков.

Мероприятие посетил мэр Владивостока. Фото: Вадим ПОПОВ

И вот наступил момент, которого все ждали. Двери собора открылись, и прихожане зашли внутрь. Людей было так много, что свободного места почти не осталось. Когда зазвучал звон колоколов, святые мощи в ковчеге принесли в Покровский собор. Вслед за святыней прошел митрополит Владивостокский и Приморский Владимир, который возглавил церемонию богослужения.

Мощи внесли в собор в 8:45. Фото: Вадим ПОПОВ

Митрополит Владивостокский и Приморский Владимир. Фото: Вадим ПОПОВ

Прихожане поклонялись мощам, зажигали и ставили свечи за благо и здоровье своих родных. Кстати, мероприятие посетили не только взрослые, но и дети, которые также приняли участие в богослужении.

Владивостокцы ставили свечи за здоровье своих близких. Фото: Вадим ПОПОВ

Святыня пробудет во Владивостоке два дня. Прийти на молитвенное поклонение 7 июля можно до 3:00, а 8 числа – с 8:00 до 16:00.

Прийти и помолиться мощам можно также 8 июля с 8:00 до 16:00. Фото: Вадим ПОПОВ

Реликвия уже побывала в Хабаровске, после чего ее отвезли в Комсомольск-на-Амуре.

Сергий Радонежский – игумен Русской церкви и покровитель учащихся, воинов. С давних времен его почитают православные. Чудотворец основал множество монастырей, в том числе и Свято-Троицкий монастырь под Москвой (Троице-Сергиева лавра).

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