Лада Глыбина: Когда смотришь на героев – не устаешь поражаться, какие это красивые и светлые лица

Лада Глыбина. ФОТО: предоставлено собеседником

События на Украине – это то, о чем страна говорит уже пятый месяц подряд. Невозможно оставаться равнодушным к происходящему. Мы попросили известного приморского журналиста и блогера Ладу Глыбину высказать свое мнение о проведении специальной военной операции, о том, надо ли возрождать в школах патриотизм, и что могут сделать жители Приморья для бойцов специальной военной операции.

– Расскажите, насколько у нас в Приморье развит патриотизм? В каких направлениях можно еще развить его? Что нужно для этого?

– Мне бы очень не хотелось, чтобы слово «патриотизм» стало расхожим. Потому что это очень важное слово. Для самосознания нации, простите за пафос.

Приведу пример. Одним из самых ярких воспоминаний моего детства был момент, когда меня принимали в пионеры. Я и сейчас отлично помню эти слова: «Перед лицом своих товарищей торжественно клянусь горячо любить свою Родину…» Я прочла десятки книг про пионеров-героев, нам про них рассказывали на уроках. Мы писали сочинения про героев Великой Отечественной войны. Мы отлично знали имена Любки Шевцовой, Олега Кошевого, Ульяны Громовой и других героев-молодогвардейцев. Знали, как их жестоко пытали фашисты, как сажали на раскаленную печку, как вгоняли иголки под ногти, выкалывали глаза, отрезали груди, как потом полуживыми сбросили в шахту… Мы с этим знанием выросли, мы сочинения про это писали, у нас классные часы про это были, я хорошо помню. Именно поэтому с ненавистью к нацизму мы тоже выросли. В отличие сегодняшнего поколения. Страшные вещи происходят – показываешь молодому человеку фотографии азовцев, на теле которых сплошь татуировки свастики, – а тот в ответ только плечами пожимает. Потому что у него не отзывается внутри ничего. И это очень печально, на самом деле.

– Как по вашему, почему так происходит?

– Сегодня в школах об этом не говорят. Дома, разумеется, тоже. У нас выросло поколение, для которого имена Вали Котика и Марата Казея не значат вообще ничего. По той простой причине, что молодые люди их в первый раз слышат. Поэтому я, безусловно, «за» уроки патриотического воспитания. Как можно винить детей и молодых людей в том, что слово «патриотизм» для них ничего не значит, если они провели все детство и юность в социальных сетях? Где были и есть совсем другие герои, типа Дани Милохина. Лозунг последних трех десятков лет – «потребляй и отдыхай». Не умеешь наслаждаться жизнью – значит, ты лузер. Поймите меня правильно, я не против хорошего отдыха в зарубежных странах. Но нужно понимать, что твое социальное благополучие в собственной стране, прежде всего, зависит от того, в каком положении будет находиться эта страна. Насколько она будет сильна и экономически независима. И если твоя страна попадает в ситуацию безусловной военной угрозы, ее надо защищать. И никаких иных вариантов здесь быть не может.

– Сейчас наши бойцы воюют на Украине, очищая соседнюю страну от нацизма. Что такое спецоперация для обычного приморца? Ведь это где-то там далеко, за тысячи километров… Почему наши соотечественники на самом краю Азии так отзывчивы к жителям ЛНР, ДНР, Украины?

– Что такое спецоперация… Я расскажу про себя, как я на это отреагировала. Сначала, конечно, у меня была нормальная реакция – шок. В те дни, в конце февраля, я, как многие, наверное, сидела на валерьянке в состоянии, близком к панике. Но потом я начала читать, смотреть, слушать. И приняла для себя решение: есть президент страны, который принял непростое решение. И если Россия пошла на такой шаг, значит, действительно не было другого выхода. И то, что мы видим сейчас, в том числе, многочисленные видеоматериалы, это подтверждает.

Украина накачивалась оружием и боеприпасами, это факт. Президент Зеленский открыто, с международной трибуны, угрожал ядерным ударом. Это тоже факт.

Конечно, когда летят снаряды и свистят пули, это всегда трагедия. Для всех, и особенно для мирных жителей. Но опять же… Смотрю в Telegram-каналах видео из недавно освобожденного Лисичанска. И там совершенно простые женщины плачут и говорят нашим солдатам – «как мы вас долго ждали». Это ведь не нанятые актеры, а совершенно реальные люди. И, наверное, у них есть серьезные причины, чтобы так вот встречать наших бойцов.

В Приморье не так много беженцев из районов боевых действий, но они есть. Знаю, что к ним часто приезжают совершенно простые жители. Везут одежду, лекарства. Здесь не может быть никакого вопроса – почему. А как иначе?

Колонна военной техники подъезжает к Лисичанску, ЛНР. Фото: Александр КОЦ

– Не в первый раз читаю в интернете, какие подвиги совершают приморцы на полях сражений, какие мужество и силу духа они демонстрируют. На мой взгляд, здесь живут стойкие и замечательные люди, способные на героизм. Что думаете вы?

– Как рассказывают знакомые ребята из нашей гвардейской бригады морской пехоты, когда они заходили на Украину и им говорили про нацизм, они не верили. Но потом они столкнулись с этим лицом к лицу. И сейчас наши бойцы воюют совершенно осознанно. Потому что они понимают, против кого и за что идут в бой.

– Что еще можно найти в интернете?

– Многие сегодня пишут, что в боях на Украине формируется новая элита будущей России. Я совершенно согласна с этим тезисом. Когда смотришь на лица героев, которые иногда встречаются в скупых сводах военных пресс-релизов, не устаешь поражаться, какие это красивые и светлые лица.

Когда читаешь о том, что бойцы после ранений возвращаются в свои части, на передовую, – ты понимаешь, что эти люди обрели некие высшие смыслы в своей жизни. Те смыслы, которые ищут многие из нас, тихо и мирно живущие. Я думаю, что после спецоперации именно эти героические воины смогут сделать очень важные вещи для нашей страны.

– Как простые жители Приморья могут поддержать наших бойцов?

– Думаю, главное – это моральная поддержка. Ребята, которые сражаются сейчас за Россию, должны знать, что общественное мнение, безусловно, на их стороне, что люди ими гордятся. Мне бы хотелось, чтобы демонстрация такого рода поддержки была во Владивостоке более наглядной. Пока, на мой взгляд, в этом направлении есть над чем работать, мягко говоря. В других городах я вижу муралы на стенах, баннеры на домах. Где у нас такое? В моем Telegram-канале мы обсуждали идею Аллеи славы Героев Донбасса, – мои подписчики эту идею активно поддержали. Дело за городской администрацией.

– Что бы вы хотели сказать нашим землякам?

– Я бы хотела обратиться к тем, кто выступает активно против. Не будем кривить душой, такие граждане есть, особенно молодежь. Ребята, вы же такие продвинутые, называете себя объективными. Ну, так не сочтите за труд – начните смотреть не только украинские источники и читать тех, кто удрал за границу после 24 февраля. Смотрите другие видео. Читайте Telegram-канал прекрасного русского писателя Захара Прилепина – там много боли, правды и мудрости. У нас только одна страна. Все попытки найти себе другую Родину – это смешные попытки. Даже уехав из России, мы всегда и везде останемся русскими, какая бы национальность не была записана у нас в паспорте. Скажу так – быть на стороне России – это главное, что мы можем сделать для наших воинов на Донбассе. Все иные варианты ведут к разрушению страны. А этого допустить нельзя.

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