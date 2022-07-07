Уничтоженная дождями переправа в Кавалеровском районе стала поводом для прокурорской проверки

Жители не знают, как быть и к кому обращаться. Фото: vdk_news.

Прокуратура Кавалеровского районе проведет проверку из-за размытия переправы через реку. Об отсутствии какого-либо моста в поселке Кавалерово «Комсомольская правда – Владивосток» писала ранее.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, когда-то здесь находился мост между улицами Набережная и Калинина. Однако в 2016 году тайфун «Лайонрок» разрушил его. После этого органы местного самоуправления соорудили временную переправу, которую на днях размыло водой.

Местные жители жалуются, что их администрация не занимается решением проблемы, долгожданный мост так и не появился, а за состоянием переправы особо не следили – ее смывает каждый раз во время дождей. Никто в итоге так и не взялся за решение проблемы.

Дозвониться до органа самоуправления не удалось, а в прокуратуре заявили, что власти начали разработку нового объекта инфраструктуры. Также собеседник издания добавила, что надзорный орган проверит работу администрации.

Добавим, что, по словам жителей поселка Кавалерово, переправа располагалась в районе Санькиного ключа на улице Арсеньева. Эта дорога была самой короткой, и ей пользовались все: и взрослые, и дети. Но очередная непогода уничтожила переправу с одного района в другой.

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