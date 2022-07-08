Вертолет со школьниками экстренно сел в кальдере вулкана на Камчатке

За детьми вылетели. Иллюстрация из архива КП. Фото: Ксения БЕЗБОРОДОВА

Вертолет со школьницами Камчатки экстренно сел в кальдере вулкана Узон – на борту обнаружили неисправности. К счастью, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

За пассажирами уже вылетел второй борт, а после этого проведут дополнительное техобслуживание всех вертолетов Камчатского авиационного предприятия, которому принадлежит судно.

Школьники полетели на экскурсию в Долину гейзеров – такие часто проводят на Камчатке. В этот раз шанс выдался выпускникам школ, путешествие стало подарком от краевых властей. Владимир Солодов сообщил, что проверке подлежит любая незначительная исправность, чтобы избежать трагедий. Действия пилота, севшего внепланово, губернатор отметил положительно.

– Всего участвовали 13 детей, все несовершеннолетние, но точный возраст уточняем. Все живы, целы. Пока неизвестно, эвакуировали ли потерпевших или еще нет, – сообщила «КП-Владивосток» Валентина Глазова, руководитель пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры.

ОБНОВЛЕНИЕ 15:58. Выяснилось, что детей перевозили на именном вертолете «Святой князь Владмир» модели Ми-8 RA-22315. Техническую неисправность заметил пилот судна. Как следует из открытых источников, вертолету 9 лет, сертификат летной годности действителен до 18 августа 2022 года. Ранее его приобрели для обслуживания VIP-персон.

ОБНОВЛЕНИЕ 16:03. Детей забрали на воздушном судне, прибывшем на помощь. Вертолет на подлете к Петропавловску-Камчатскому. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту «Елизово-Узон-Долина Гейзеров» по заказу туркомпании «Виртус-тур», уточнили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

СПРАВКА «КП»

Долина Гейзеров находится на территории Кроноцкого заповедника примерно в 180 километрах к северо-востоку от столицы Камчатки. Представляет собой каньон шириной до четырех километров, его длина – более восьми километров. Здесь находятся многочисленные выходы гейзеров, горячих источников, термальных площадок. Является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. За вековую историю эта территория встретила несколько селей и оползней, извержений на участке не было. Сам вулкан Узон признан слабоактивным.

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