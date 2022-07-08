Он приехал за мной в пургу: молодожены из Владивостока рассказали романтичные истории своего знакомства

Церемонии бракосочетания прошли в ЗАГСе по Первореченскому району. Фото: Вадим ПОПОВ

В пятницу, 8 июля, вся Россия отмечает важный праздник – День семьи, любви и верности. Он приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его супруги Февронии. И в этот знаменательный день жители Владивостока решили связать себя узами брака. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» посетил несколько свадеб и пообщался с молодоженами.

Самое главное - купить шикарное платье. Фото: Вадим ПОПОВ

С самого утра в ЗАГСе по Первореченскому району на Печорской, 8, настоящий ажиотаж. Подходили гости со своими детьми, подарками и букетами пышных цветов. В коридоре все суетились: не забыли ли новобрачные паспорта, а где кольца, не испачкалось ли платье. У женихов дрожали руки, и даже подруги невесты сильно волновались.

Некоторые молодожены сильно волновались. Фото: Вадим ПОПОВ

И вот долгожданный момент, первую пару запустили в зал для бракосочетания, новобрачных поздравили, они обменялись клятвами, а после этого и кольцами, которые скрепили их узы. Все аплодировали, чуть ли не со слезами на глазах выражали радость за молодоженов.

Куда же без громкого «горько». Фото: Вадим ПОПОВ

На улице супругов закидали красными и белыми лепестками роз и рисом, последний атрибут – пожелание счастливой и богатой семейной жизни. После церемонии новобрачные сели в автомобили и уехали дальше отмечать столь знаменательный день.

Новобрачных закидали лепестками цветов и рисом. Фото: Вадим ПОПОВ

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивостока» пообщался с одной из пар, которая прилетела в приморскую столицу из Иркутска. Надежда и Александр Хакимовы познакомились в интернете на сайте знакомств. Как рассказала девушка, она уже отчаялась искать любовь своей жизни, и неожиданно ей написал ее будущий муж. Так и началась история их любви.

На церемонию заключения брака пригласили родственников и друзей. Фото: Вадим ПОПОВ

Впервые Хакимовы увиделись в ноябре. По воспоминаниям Надежды, в тот день была пурга и гололед. Александр преодолел 54 километра, чтобы добраться до возлюбленной. А после того, как они встретились, в непогоду отправились в поход в лес.

Как поделился Александр, у них много общих интересов, и чем больше они проводили времени вместе, тем сильнее убеждались в том, что любят друг друга.

Супруги Надежда и Александр Хакимовы. Фото: Вадим ПОПОВ

Но почему же для заключения брака молодожены выбрали именно 8 июля? Надежда объяснила, что всегда знала о Дне семьи, любви и верности, и ей хотелось именно в эту дату разыграть свадьбу. Готовиться к этому важному событию они начали с 9 мая, а 11 мая купили билеты на самолет, а 26 июня оказались в приморской столице.

Молодожены обменялись кольцами. Фото: Вадим ПОПОВ

– Приехали с Иркутска, хотели от всех сбежать, посмотреть океан, устроить праздник посмотреть Владивосток, Приморский край. У меня папа служил здесь в воинской части. Только мама прилетела к нам. Наша мечта сбылась, мы приехали сюда пожить, попутешествовать и необычно для себя отметить праздник.

После регистрации брака супруги уехали праздновать свадьбу. Фото: Вадим ПОПОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Больше 350 приморских пар заключат брак в День семьи, любви и верности

В праздник также наградят супругов, проживших вместе больше 25 лет (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.