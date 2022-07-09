Большой приморский фестиваль драматургии продолжается во Владивостоке

Уже четыре года фестиваль проходит во Владивостоке. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Во Владивостоке продолжается Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии «Метадрама». В Приморье мероприятие проходит уже в четвертый раз. Главная задача фестиваля на этот год – развивать подростковую тематику и знакомить зрителя с семейными картинами. Организаторы отмечают, что билеты уже распроданы.

– Вектор «Метадрамы» в этом году – подростки и спектакли для семейного просмотра. Театр молодежи должен быть не только в названии. Мы должны привлекать нового зрителя, мы должны говорить о важном. И к тому же подростковый театр – это тот театр, который нужен городу. Не слишком много постановок адресовано этому возрасту. Театр делится на театр детей и театр для взрослых. А подростки, которые находятся в промежуточном звене, в важном звене формирования личности остаются без такого друга, без такого собеседника как театр. И наша миссия познакомить зрителя с подростковым театром, театром для семейного просмотра – отмечает художественный руководитель Театра Молодежи Павел Макаров.

Организаторы отмечают, что билеты уже распроданы. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Также на фестивале заявлена тема взрослого человека, который в подростковом возрасте, что-то не успел, что-то не сделал и сейчас сталкивается с теми вопросами, на которые не может ответить. Впервые на фестивале представлены спектакли для детей от шести лет. Организаторы отмечают, что спектакли фестиваля подобраны для создания диалога между взрослыми артистами и зрителем на важные темы. Сами подростки смогут заявить здесь о своих проблемах.

В драматургической лаборатории фестиваля ребята готовили собственный эскиз под руководством драматурга Алексея Житковского. Подростки написали свои тексты, свои высказывания и свою пьесу, которую представили зрителю. Попасть на такие спектакли можно будет в субботу, 9 июля (на малой сцене Театра молодежи эскиз «Своими словами. Подростки»), и в воскресенье, 10-го (на 3-ей сцене Театра молодежи эскиз «Уже не дети», режиссер Антон Шефатов).

На фестивале заявлена тема взрослого человека. Фото: Ольга КОСТЕНКО

В этом году в «Метадраме» принимают участие режиссеры: Ирина Михейшина, Радион Букаев, Дмитрий Крестьянкин, Юлия Каландаришвили, Филипп Гуревич. Режиссеры Театра молодежи: Павел Макаров, Антон Шефатов, Иван Синицын, Герман Авеличев Театры: «Магаданский государственный музыкальный и драматический театр», «Плохой театр» (Санкт-Петербург), «Театр юного зрителя» (Тверская область), «Эскизы в пространстве» (Москва).

Площадками проведения станут малая сцена Театра молодежи, большая сцена театрально – концертного комплекса «Андеграунд», творческое пространство «Артэтажа», музей Арсеньева и настоящий лес.

«Метадрама» проходит при поддержке Правительства Приморского края. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Также зрители могут посетить лекции на тему современной драматургии и современного театра можно. Их прочтут профессиональные критики Анна Шавгарова, Анна Казарина и Глеб Ситковский.

Дополним, открылся фестиваль ярким театрализованным шествием, фаер шоу, салютом и концертом в Амфитеатре Спортивной набережной вечером, 5 июля. Все началось со спектакля «Отцы. Невыдуманные истории» и влились в перформанс «Нам нужно больше пространства». Подростки, взрослые мужчины и женщины, дети.

Фестиваль за четыре года приобрел статус международного. Фото: Ольга КОСТЕНКО

«Метадрама» проходит при поддержке Правительства Приморского края. Организаторы фестиваля Министерство культуры и архивного дела Приморского края, Приморский краевой драматический театр молодежи.

Впервые фестиваль прошел в мае 2018 года и за четыре года приобрел статус международного. Автор «Метадрамы» – приморский драматург Виктория Костюкевич.

Вектор «Метадрамы» в этом году – подростки и спектакли для семейного просмотра. Фото: Ольга КОСТЕНКО

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