Приморцы отправятся на спецоперацию в составе батальона «Тигр»

На полигоне пехотинцы отработали навыки стрельбы из автомата с правого и с левого плеча. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье создадут батальон добровольцев «Тигр» на базе 155-й бригады морской пехоты для участия в спецоперации на Украине. Губернатор региона Олег Кожемяко побывал на военном полигоне Горностай вместе с новобранцами в субботу, 9 июля.

На полигоне пехотинцы отработали навыки стрельбы из автомата с правого и с левого плеча. До конца месяца бойцы пройдут два этапа подготовки на военных полигонах Горностай и Бамбурово. После экзаменов морпехи получат береты и отправятся они в в командировку на Украину в составе 155-й бригады.

Доброволец с позывным «Бешеный» отметил отличные условия подготовки и оснащение. Фото: Правительство Приморского края

Доброволец с позывным «Бешеный» отметил отличные условия подготовки и оснащение.

– Мы должны защищать Родину. Нехорошо, когда дети вместо игр рассказывают, как прятаться от бомбежки. Я решил пойти добровольцем, помочь нашей армии, 155-й бригаде. Мои друзья и знакомые также сейчас принимают участие в спецоперации на Украине. Подготовка и оснащение – отличное, настроение боевое. Победа будет за нами!

Олег Кожемяко вместе с морпехами поучаствовал в стрельбах. Из положения стоя и лежа глава региона поразил тренировочные мишени.

– Главный принцип, который мы здесь формируем – землячество. Мы обеспечим батальон всей необходимой экипировкой, спецсредствами, рациями. Батальон придет к своим землякам подготовленным и будет хорошей поддержкой военным частям, которые участвуют в спецоперации на Украине. Власть всегда будем рядом с ними, помогать, подставлять свое плечо.

До конца месяца бойцы пройдут два этапа подготовки на военных полигонах Горностай и Бамбурово. Фото: Правительство Приморского края

По словам руководителя регионального отделения ДОСААФ России Сергея Ефремова, много желающих разного возраста сейчас хотят пополнить ряды армии, некоторым уже за 50.

– Мы видели своими глазами, какие проблемы есть на Украине. Поэтому Губернатор Олег Кожемяко выступил с предложением формировать батальон добровольцев на базе 155-й бригады морской пехоты. Прошедшие боевую подготовку вступают в ряды морпехов. Хочу пожелать им воинского счастья и удачи.

Напомним, Олег Кожемяко уже встречался с морпехами – участниками СВО на Украине. Глава региона навестил прямо бойцов в Военно-морском клиническом госпитале ТОФ во Владивостоке, где выдал награды.

Еще одну партию героев губернатор встретил торжественной речью на аэродроме в 03:30 утра.Тогда в край вернулся приморский сводный отряд Росгвардии.

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