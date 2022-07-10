Устроился на троне поудобнее: камеры в нацпарке «Земля леопарда» сняли самого фотогеничного хищника

Фото: скриншот из видео, нацпарк «Земля леопарда».

Редкий леопард вернулся домой и предстал во всей красе перед камерой. Полтавский, так зовут хищника, уже давно поселился за пределами нацпарка «Земля леопарда», но накануне решил наведаться в «родные» края. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Редкие кадры удалось добыть в северной части нацпарка. Отсюда происходит расселение: краснокнижные хищники благодаря росту популяции осваивают новые территории вне «Земли леопарда». Самец Leo 77M Полтавский как раз один из таких. Имя свое он, кстати, получил как раз именно из-за того, что чаще всего появлялся в соседнем заказнике регионального значения «Полтавский».

Объектив ловушки снял грациозного леопарда, который, оглядев территорию, вальяжно зевнул и прилег на каменном «троне» словно специально позируя. Специалисты говорят, что хищник, судя по всему, отдыхает после сытного обеда. Кадры получились очень удачными – леопард расположился прямо в центре, и это позволило рассмотреть его со всех сторон.

- В целом он демонстрирует комфортное поведение явно здорового зверя, - говорят в нацпарке.

Сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Екатерина Блидченко говорит, что такое местоположение зверь выбрал не случайно – на смотровой площадке открывается обзор на окружающий заповедный лес, где хорошая слышимость, а это важно для хищников в дикой природе.

- Однако со стороны может показаться, будто леопарду действительно не чуждо созерцание красоты этого мира.

В нацпарке говорят, что дальневосточный леопард по-прежнему один из самых скрытных и малоизученных кошек мира. Такие видео позволяют «подглянуть» за жизнью дикого зверя в отсутствии человека, изучить поведение животного.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.