Форсаж по-приморски: 16-летний гонщик без прав попал под обстрел во время погони

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Настоящий боевик развернулся в одном из городов Приморского края. 16-летний мальчик, уходя от преследования на автомобиле, врезался в другого участника движения, но решил не сбавлять оборотов. Тогда полицейским пришлось применить оружие. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

История произошла на Арсеньева в поселке Кавалерово. Сотрудники ДПС патрулировали район, когда заприметили автомобиль марки Honda Domani, водитель которого странно себя вел на дороге. Тогда госавтоинспекторы решили проследовать за машиной, чтобы узнать, в чем дело.

На неоднократные требования сотрудников остановиться, которые они озвучивали через громкоговоритель, водитель машины не реагировал. Более того, лихач прибавил газу и вскоре столкнулся на дороге с авто марки Lexus RX-350 на Первомайской. И даже после аварии водитель легковушки не остановился.

Чтобы приструнить нарушителя, полицейским пришлось применить табельное оружие, выстрелив по колесам транспортного средства. В районе 273 километра автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» автомобиль остановили. Какого же было удивление инспекторов, когда за рулем они обнаружили 16-летнего местного парнишку без водительского удостоверения.

- Несовершеннолетнего правонарушителя поставят на профилактический учет, а его родителей привлекут к административной ответственности. Им также предстоит возместить материальный ущерб, причиненный водителю Lexus RX-350 в результате ДТП, - добавила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Помимо этого, на мальчика составили протоколы об административных нарушениях: управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортными средствами; оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся; отказ водителя выполнить правомерную просьбу представителя полиции об остановке управляемого ТС.

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