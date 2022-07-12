Мечта, воплотившаяся в реальность: во Владивостоке вручили ключи счастливым новоселам

Из ветхого жилья семьи переселяются в одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Фото: Виктория Лебединец

Новенький трехэтажный дом с благоустроенными квартирами на улице Глинки во Владивостоке уже совсем скоро наполнится радостными эмоциями и суетой. Сюда в ближайшие дни заселятся 26 семей. Большинство новоселов ждали переезда годами. Воплотить их мечту в жизнь удалось благодаря муниципальной программе «Архитектура, землеустройство, жилище и строительство в городе Владивостоке» на 2019 – 2025 годы» и подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владивостокского городского округа». Несколько квартир в доме передали детям-сиротам. Поздравить тех, кто обрел уютное семейное гнездышко приехали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Владивостока Константин Шестаков и прокурор города Иван Иванов.

Трехэтажный дом строили чуть больше года. Фото: Милана СОКОЛ

В приятном ожидании заветной жилплощади. Фото: Милана СОКОЛ

Муниципальный контракт на строительство дома №26 на Глинки городская администрация заключила в апреле прошлого года. За это время рабочие не только возвели здание, но и благоустроили территорию вокруг. Так, на эксплуатируемой кровле, с которой открывается отличный вид на море, оборудовали мини-спортплощадку и зону для релакса. Возле самого дома уложили асфальт, сделали небольшую парковку и детскую площадку, судя по активности ребятишек, которые в первые же минуты пустились её исследовать, она явно не будет пустовать.

Ребятам новая площадка понравилась сразу. Фото: Милана СОКОЛ

На крыше есть зоны для занятий спортом и отдыха. Фото: Милана СОКОЛ

Что касается месторасположения, то дом находится буквально в нескольких минутах от автобусной остановки, рядом также торговый центр, да и до моря рукой подать. Как отмечают местные, пешком можно дойти за 7-10 минут. Инфраструктура в районе тоже развита, так что у новоселов не возникнет проблем с посещением больниц, школ и садиков.

Всем новоселам вручили цветы. Фото: Милана СОКОЛ

– Здесь по программе по переселению из аварийного жилья мы выдали 26 квартир, а в целом с 2019 года мы выдали ключи 1196 семьям. В следующем году планируем сдать еще порядка 1000 квартир в домах, которые строятся во Владивостоке, Уссурийске и других муниципалитетах. Хотим завершить цикл раньше на год, чтобы продолжить строительство и расселить как можно больше людей, – поделился губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Губернатор и мэр вручили ключи тем, кто так долго ждал переезда. Фото: Милана СОКОЛ

Мэр Владивостока в свою очередь отметил удачное место для строительства дома и выступил с добрым напутствием для новоселов.

– Это курортный район, здесь уникальный микроклимат, здесь всегда солнце и хорошо. Это не просто вручение ключей от квартир, это обретение вами нового дома. Многие из вас говорили, что ждали жилье 40 или 11 лет. Путь пройден долгий, мне бы хотелось, чтобы этот дом стал для вас счастливым, а это счастье можете создать только вы. Все, что необходимо было сделать с нашей стороны, мы сделали, – поздравил жильцов Константин Шестаков.

Константин Шестаков пожелал жителям счастья в новом доме. Фото: Милана СОКОЛ

Из ветхого жилья семьи переселяются в одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, в зависимости от количества человек. Все помещения с отделкой, в ванне и санузле установлена сантехника, а в кухне уже есть плита. В квартирах сделана разводка проводки, пожалуй, единственное чего не хватает – это люстры, зато каждый сможет облагородить жилье по своему вкусу. Получив ключи, жильцы с радостью начали планировать расстановку мебели. Впереди у них приятные хлопоты. Новоселы любезно пригласили в гости губернатора, мэра и прессу.

Официальные лица побывали в гостях у жильцов нового дома. Фото: Милана СОКОЛ

Мебели пока нет, но готовить уже можно. Фото: Милана СОКОЛ

– Переселения ждали с моего рождения, получается уже 38 лет. Мы жили на Всеволода Сибирцева, 93, дом был аварийный. Мама, к сожалению, не дождалась переезда. А для нас с папой новость о собственном новом жилье стала сказкой. У нас было 25 «квадратов», а здесь 48. Я сначала даже не поверила, что это реальность. Дом очень красивый и место удивительное, идеальное для меня. Мне кажется, что лучше даже, чем жить в центре, – поделилась эмоциями Ольга Шульгина.

Этот момент Ольга ждала больше 30 лет. Фото: Милана СОКОЛ

– Переезжаю с мыса Чуркин. Ждала этот день примерно полтора года. Квартиру уже видела, все хорошо. Чистенько, все самое основное есть, остальное приложится. Дом трехэтажный, хорошие дороги вокруг, а еще и море рядом, вообще просто подарок. Мне здесь нравится микроклимат, если в городе дождь, то здесь в это время может быть солнце, – рассказала журналисту «КП-Владивосток» еще одна счастливая обладательница нового жилья Елена Панкратьева.

Елена очень рада переезду. Фото: Милана СОКОЛ

Напомним, сейчас по заказу мэрии строится сразу четыре дома на улице Русской. Они рассчитаны почти на 500 семей, при этом четверть помещений передадут детям-сиротам.

Редакция присоединяется к поздравлениям и желает жильцам счастья в новом доме.

Все квартиры с ремонтом. Фото: Милана СОКОЛ

Жилье для переселения выделили по госпрограмме. Фото: Милана СОКОЛ

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