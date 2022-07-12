Попал под колеса, затем под экскаватор: смертельная авария ужаснула приморцев

Один человек погиб, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

В редакцию «Комсомольской правды – Владивосток» обратились читатели, они рассказали о смертельном ДТП в Фокино. По их словам,12 июля примерно в час ночи на месте дорожных работ на 86 километре автодороги Артем – Находка – порт Восточный сбили человека. Мужчина отлетел в канаву и угодил под ковш экскаватора – у него уже не было шансов выжить. Мы разбирались, что же произошло в ту роковую ночь.

– По предварительным данным, 48-летний мужчина, управляя автомобилем марки Mitsubishi Сhariot, двигался со стороны города Находки в направлении Артема с превышением допустимой скорости движения. Он сбил рабочего, находящегося на дорожном полотне при выполнении производственных работ. После чего водитель транспорта врезался в экскаватор, – рассказали нам в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Трагедия произошла на 86 км автодороги Артем - Находка - порт Восточный. Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Приморскому краю

35-летний приморец скончался еще до приезда скорой. Автомобилист же получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Стаж его вождения 26 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в этом году мужчину не привлекали.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Уже после нее будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

ПО ТЕМЕ:

Жертвы мокрой дороги: два кошмарных ДТП за день травмировали сразу девять жителей Приморья

В лобовом ДТП на трассе Фокино-Дунай пострадали четыре человека (Подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.