Проблемы копились годами, но решать их нужно

Сделать город лучше можно только совместными усилиями. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Транспорт, дороги, медицина, ЖКХ, благоустройство, бродячие собаки – пожалуй, это самые актуальные вопросы, волнующие жителей Владивостока. В этом году администрация города запустила специальный чат-бот для обращений. Новинка прижилась и пользуется популярностью. Только за июнь сотрудники мэрии обработали больше 2000 сообщений, при этом ни один запрос не остался без внимания. Однако технологии технологиями, а живое общение никто не отменял. Чтобы узнать из первых уст запросы горожан, мэр столицы Приморья Константин Шестаков встречается с жителями разных районов. Такие собрания позволяют выявить проблему, найти ее совместное решение и обсудить перспективы по развитию города.

Остров Русский

Отдаленность от центра Владивостока накладывает отпечаток на жизнь на островной территории. Да, за Русский плотно взялись, здесь ремонтируют дороги и развивают инфраструктуру, но проблемы, которые требуют решения, все же есть. Во время встречи с главой города местные рассказали о плачевном состоянии поликлиники. Более того, педиатра в медицинском учреждении нет уже несколько месяцев. Мэр в ответ предложил главврачу поискать специалиста с условием предоставления жилья. Касательно ремонта, совсем недавно из краевого бюджета выделили 55 миллионов рублей. Деньги пойдут не просто на реконструкцию, а на строительство нового здания.

Еще одну актуальную тему озвучила жительница Экипажного. По словам женщины, на острове существует проблема с автобусами. Общественный транспорт уходит из поселка рано утром – в 6.00 и 6.30, однако далеко не все могут уехать, автобусы всегда битком. Заместитель главы администрации Максим Акульшин, курирующий транспорт, констатировал: по просьбам жителей уже поменяли расписание, запустив дополнительный маршрут в 6.15.

Не меньше, чем транспорт и медицина, островитян волнует и безопасность: бродячие собаки часто сбиваются в стаи. Отлов, стерилизация и чипирование, которые активно применяют в дальневосточной столице, пока не решили проблему. Константин Шестаков поделился, что рассматривается вопрос по содержанию отловленных собак без обратного выпуска. Кстати, в Приморье хотят построить большой приют для безнадзорных животных.

Что касается ремонта дорог, то в планах у мэрии – заасфальтировать 1,5 километра дороги в сторону Экипажного.

Жители острова смогли задать актуальные вопросы мэру. Фото: Администрация Владивостока

Первореченский район

Ремонт дворов, стадионов и строительство школ, благоустройство – вот спектр приоритетных задач, которые выделяют жители Первореченского района. По словам старожилов, многие учебные заведения годами не видели капитального ремонта, не лучше обстоят дела и с придомовыми дорогами.

– Когда мы обследовали школы, то поняли, что косметического ремонта будет недостаточно. В первую очередь силы и средства направим на восстановление самых проблемных участков, – отметил мэр.

По-прежнему одна из самых актуальных тем – расселение из аварийного жилья. Здесь своей очереди ждут жители ветхого барака на Гамарника, 18а. Глава города рассказал, что для этих целей сейчас на Русской строятся сразу четыре дома, рассчитанные почти на 500 семей. Их должны возвести к концу 2023 года, и нуждающиеся получат ключи от заветных квартир. Кстати, буквально на днях новоселами стали 26 семей из разных районов города. Для переселенцев возвели новенький трехэтажный дом на улице Глинки. Люди, мечтающие о переезде годами, получили одно-, двух– и трехкомнатные квартиры с ремонтом. Мэр Владивостока и губернатор Приморья Олег Кожемяко лично поздравили тех, кто обрел уютное семейное гнездышко.

Не остался на встрече без внимания и вопрос благоустройства общественных пространств. В списках на ремонт в 2022-м 162 двора, скверы, парки. Глава администрации призвал жителей активнее участвовать в судьбе родного города, ведь только общими усилиями можно его развивать и преображать:

– Голосованием жителей, в котором приняли участие почти 50 тысяч человек, определены задачи будущего года: парк отдыха в Снеговой Пади, сопка Орлиное гнездо, территория у озера на улице Сафонова. В Первореченском районе благоустраиваем сквер на Ульяновской.

Для более детального разбора проблем района Шестаков отдельно встретился с жителями Карьерной, Луговой и Сабанеева. Люди смогли напрямую задать волнующие их вопросы – одним из самых горячих стало обсуждение предстоящего сноса гаражей. Глава города констатировал, что незаконные объекты будут демонтированы, отметив, что первоочередное право на размещение гаражей остается у ветеранов и инвалидов. Специалисты мэрии в свою очередь добавили, что готовы отдельно пообщаться с каждым.

Если часть жителей переживала за снос, то вторая – за благоустройство. Если гаражи снесут, то что появится на их месте?

– Мы поддержим любой проект благоустройства территорий, которые предложат сами жители. Ведь только вам решать, что будет рядом с вашим домом – новая спортивная, игровая площадка или место отдыха, – подчеркнул Константин Шестаков.

Несколько вопросов от горожан касались развития спортивных площадок и стадионов. По словам мэра, специалисты уже разработали проект для ремонта стадионов школ №69 и 57. Однако на работы нужны субсидии, которые город надеется получить от края.

Уже в этом году возьмутся за ремонт хоккейной коробки на Сабанеева, 22. Здесь заменят поврежденные элементы и дооборудуют площадку, чтобы она стала многофункциональной. А рядом с домом №56 на Луговой может появиться новый парк. Зону для отдыха могут спроектировать на заброшенном косогоре. Затраты большие, да и работы предстоит много, поэтому жители обратились за помощью к администрации города. В мэрии инициативу поддержали, но жильцам сначала нужно придумать проект.

Константин Шестаков ответил на актуальные вопросы жителей города и рассказал о планах на будущее. Фото: Администрация Владивостока

Советский район

Накопились вопросы к администрации и у жителей Советского района. Кроме мэра на встрече присутствовали его заместители, курирующие социальные направления, и профильные специалисты.

– В этом году мы приняли решение большую часть сил и средств направить на восстановление теплосетей, потому что иначе последствия устранить будет крайне сложно. За последние годы этому направлению не уделялось достаточного внимания, поэтому в конце прошлого года многие дома из-за аварий на сетях остались без тепла. Жители негодуют – перерыты улицы, где-то нет воды. Но у нас нет другого времени, чтобы приводить в порядок теплосети, кроме летнего периода. Эту проблему невозможно решить без глобальной реконструкции теплосетей, – сказал глава.

Помимо модернизации сетей мэрия намерена закупить новый общественный транспорт, отремонтировать кровли и фасады школ. Как отметил Шестаков, делать косметический ремонт в школе, в которой протекает крыша, попросту нецелесообразно. В прошлом году на их починку выделили 100 миллионов рублей, сейчас бюджет увеличился до 290. Однако и этой суммы недостаточно, так как проблемы копились годами, решить их в одночасье не получится. По подсчетам специалистов, замена кровель обойдется в более чем 1 миллиард рублей. Поэтому уже готовится заявка для участия в федеральном конкурсе.

На встрече с главой жители Советского района смогли задать вопрос, интересующий весь город, – реконструкция Рудневского моста. Из-за плачевного состояния важного транспортного объекта его решено не реставрировать, а построить новый мост-дублер.

– Проект планировки территории утвержден. Сейчас идет разработка проектно-сметной документации, которую закончат к ноябрю и направят на госэкспертизу. Мы понимаем, что строительство моста муниципальный бюджет просто не потянет, поэтому будем активно искать финансирование, обращаться за субсидиями, – ответил мэр.

На этом встречи главы с местными жителями не заканчиваются. Однако город большой, и текущих вопросов довольно много. Если у вас есть пожелания, замечания, жалобы или просьбы, их можно направить в чат-бот администрации в Telegram. В поиске мессенджера введите @adm_vl_bot.

Также задать вопрос можно в личных сообщениях в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» на страницах главы Владивостока Константина Шестакова или администрации города.

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