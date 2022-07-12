ФСБ задержала капитана морского порта Владивосток в Приморье

Тематическое фото. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Капитана морского порта Владивосток подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

С июня по июль 2022 года Александр Ванюков использовал свое служебное положение в личных интересах: дал поручение главному государственному инспектору группы по проведению осмотров судов уничтожить материалы, согласно которым выявлены нарушения, создающие угрозу судну и экипажу. Вместо этого появился другой акт – там были указаны лишь только те замечания, которые не препятствуют выходу судна из морского порта.

Материалы для возбуждения уголовного дела предоставило УФСБ России по Приморскому краю. На данный момент капитан морского порта Владивосток задержан проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу. Расследование продолжается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.