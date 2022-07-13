Ее рвало собственной кровью: в Приморье над 13-летней девочкой издевались сверстники

Фото: принтскрин видео, социальные сети

Подростки-садисты – реальность для современного мира. Не беремся судить, кто виноват в жестокости нынешних школьников, но порой вопиющие случаи будоражат. В Партизанском районе Приморья произошла история, о которой молчать невозможно: несколько подростков толпой жестоко избили 13-летнюю девочку. Кадры оказались в сети – в открытом доступе. На момент публикации, рассказали редакции в пресс-службе администрации Партизанского района, пострадавшая на амбулаторном лечении у травматолога. С пережитым стрессом она старается справиться дома.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», это не первый случай такого зверства в селе Сергеевка. Несколько неустановленных сверстников девочки на кадрах собрались вокруг пострадавшей. Один из юношей с особой жестокостью с ноги ударил школьницу в лицо. От травм изо рта бедняжки хлынула кровь, но, видимо, у юных садистов это вызвало только насмешки. Видеозапись утекла в сеть из мессенджеров – да, подростки все снимали на камеру мобильного.

Девочку намеренно отвели в темное место, перед сверстниками она сидела на коленях и плакала. Подрастающее поколение с бутылками пива в руках заставили пострадавшую извиняться – пока неясно, за что.

– Исход неизбежен, но я тебя *** прям здесь.

– Давай, Яра, – кричат подростки, пока девушка избивает школьницу и требует от нее встать на колени.

– Ты встаешь и встаешь на колени, иначе я утоплю тебя в луже, – повторяет девушка под гул других участников. Пострадавшая мирно соглашается и признает, что была не права.

По неподтвержденной информации, девочку травили давно, в том числе в социальных сетях. Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» получила подтверждение того, что история реальна, от источника в правоохранительных органах. Ведется доследственная проверка. Официально ситуацию не комментируют. Известно, что действия подростков могут оценить как уголовно наказуемое преступление.

– Работаем, все участники события установлены, полиция проводит опросы, ждем материалы от них, – рассказала «КП» детский омбудсмен Приморья Ольга Романова, добавив, что некоторые ребята из виновников состоят на учете ПДН.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.