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Владивосток15 июля 2022 5:10

«Зеленый угол» во Владивостоке станет «Оранжевым»

Экс-мэр столицы Приморья намерен построить новый рынок японских авто
Кирилл САМОЙЛОВ
Виталий Веркеенко анонсировал открытие нового рынка японских авто во Владивостоке.

Виталий Веркеенко анонсировал открытие нового рынка японских авто во Владивостоке.

Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Президент группы компании «Сумотори» Виталий Веркеенко анонсировал открытие нового рынка японских авто во Владивостоке. Бывший мэр собирается реанимировать некогда популярный «Зеленый Угол», история которого продолжится в новом месте.

В своих социальных сетях Виталий Веркеенко рассказал, что новая точка продажи появится на территории спортивно-туристского комплекса «Примринг». Так новый «Зеленый угол» «перекрасится» в оранжевый – корпоративный цвет компании.

– Один из проектов, который мы решили реанимировать в Приморье – создание масштабного и современного Автомобильного рынка. Вижу печальную дискуссию в прессе о судьбе «Зеленый угол», историю которого мы хотим поддержать созданием Нового Угла – Оранжевого – на Примринге, – отметил Виталий Веркеенко.

При этом экс-мэр подчеркнул, что развитию «Оранжевого рынка» поспособствует открытие представительства «Сумотори» в Японии. Компания уже обеспечивает «прямой к японским автоаукционам, помогаем в эффективной логистике, таможенном оформлении».

К слову, на новом авторынке собираются организовать хранение, ремонт, продажу, оформление и отправку авто в регионы. Также на территории размером в 500 тысяч квадратных метров появятся места под склады временного хранения, мойки, сервисы, целая лаборатория для выдачи свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, офисы, кафе, рестораны и другая инфраструктура.

Добавим, что застройка самого «Примринга» ещё не завершена. Достройку спортивно-туристского комплекса не продолжили, после того, как Виталий Веркеенко отправился в Японию. При этом в комплексе уже функционирует несколько трасс «Приморского кольца».

Напомним, еще весной «КП – Владивосток» писала, что «Зеленый рынок» до сих пор популярен среди приморцев и жителей РФ. Как тогда узнала наш корреспондент, б\у машины из Японии продаются быстро.

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