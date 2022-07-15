«Зеленый угол» во Владивостоке станет «Оранжевым»

Виталий Веркеенко анонсировал открытие нового рынка японских авто во Владивостоке. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Президент группы компании «Сумотори» Виталий Веркеенко анонсировал открытие нового рынка японских авто во Владивостоке. Бывший мэр собирается реанимировать некогда популярный «Зеленый Угол», история которого продолжится в новом месте.

В своих социальных сетях Виталий Веркеенко рассказал, что новая точка продажи появится на территории спортивно-туристского комплекса «Примринг». Так новый «Зеленый угол» «перекрасится» в оранжевый – корпоративный цвет компании.

– Один из проектов, который мы решили реанимировать в Приморье – создание масштабного и современного Автомобильного рынка. Вижу печальную дискуссию в прессе о судьбе «Зеленый угол», историю которого мы хотим поддержать созданием Нового Угла – Оранжевого – на Примринге, – отметил Виталий Веркеенко.

При этом экс-мэр подчеркнул, что развитию «Оранжевого рынка» поспособствует открытие представительства «Сумотори» в Японии. Компания уже обеспечивает «прямой к японским автоаукционам, помогаем в эффективной логистике, таможенном оформлении».

К слову, на новом авторынке собираются организовать хранение, ремонт, продажу, оформление и отправку авто в регионы. Также на территории размером в 500 тысяч квадратных метров появятся места под склады временного хранения, мойки, сервисы, целая лаборатория для выдачи свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, офисы, кафе, рестораны и другая инфраструктура.

Добавим, что застройка самого «Примринга» ещё не завершена. Достройку спортивно-туристского комплекса не продолжили, после того, как Виталий Веркеенко отправился в Японию. При этом в комплексе уже функционирует несколько трасс «Приморского кольца».

Напомним, еще весной «КП – Владивосток» писала, что «Зеленый рынок» до сих пор популярен среди приморцев и жителей РФ. Как тогда узнала наш корреспондент, б\у машины из Японии продаются быстро.

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