«Металлургам хватит»: сбор лома на Дальнем Востоке снизился вдвое – что предлагают власти

Изменения в геополитике коснулись многих отраслей экономики: «досталось» и сфере переработки лома. Как стало известно «КП», сбор сырья на Дальнем Востоке снизился на 44%. Плавает и ценовая кардиограмма – вторичный металл отпускают практически за бесценок, хотя раньше экспорт был прибыльным. На фоне санкционного давления власти решили ограничить продажу сырья заграницу – но, как считают эксперты, это серьезно навредит самой отрасли. Об этом и многом другом поговорили специалисты на конференции, организованной ассоциацией «РУСЛОМ.КОМ» во Владивостоке в пятницу, 15 июля. Что будет с рынком и какую хартию предложили сборщики лома – в материале.

Вымывание русского лома?

Поставки вторсырья и отходов черных металлов еще в 2021 году упали на 13% по сравнению с 2020-м годом. За 2022 год экспорт с Дальнего Востока вне Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и вовсе снизился до катастрофических 69 тысяч тонн. Это падение на 84%, уточнили эксперты.

Серьезное снижение фиксируют и в ломозаготовлении. В 2021-м в дальневосточных регионах собрали 928 тысяч тонн металла, а в нынешнем году лишь 551. В ответ на это государство решило ввести пошлины – это якобы должно было помочь предотвратить «вымывание» лома с отечественного рынка. На это пожаловались, например, трубные компании. Регуляция вылилась в региональные тарифные квоты – пошлина теперь составляет 100 евро за тонну при вывозе лома за пределы ЕАЭС.

Когда законопроект рассматривали, говорили и о цифре в 35 евро за тонну. Но сторонники запрета возмутились, заявил глава Ассоциации «РУСЛОМ.КОМ» Виктор Ковшевный. Решено продлить ограничения на размере пошлин, указанном выше:

– В рублях цены за короткий период снизились почти в три раза на период мая. Спрос со стороны российских заводов резко упал, да, но только с конца июня. Когда мы оценивали показатели по потреблению, то спад был такой же, как в начале текущего года. 12-15%. Реальный обвал начался в июне <...> Тарифная квота действует как количественное и денежное ограничение по экспорту. Тариф – это когда внутри квоты применима одна пошлина, а вне ее – другая. Полторы недели назад в Государственной Думе хотели вообще все [экспорт за рубеж – прим.] запретить. Однако Минпромторг РФ заявил, что с 1 августа продолжат действие ограничительные меры.

При этом потребление скачет. Есть и положительная динамика. К примеру, крупнейшее металлургическое предприятие Дальнего Востока – «Амурсталь» – в 2020 году снизило спрос до 650 тысяч тонн, а в 2021 он вновь составил 865 тысяч. Так или иначе, в ДФО лома нужно меньше, чего его изготавливают. Продукт – есть. Но его выходу хотят помешать.

Приморские металлоломщики

Денис Сарана, приморский предприниматель и учредитель ВМРП тоже участвует в бизнесе лома (напомним, его карьерный путь начался с экспорта этого сырья). В рамках пресс-конференции он согласился с доводами:

– Ограничения противоречат основам экономических законов. От металлургов мы слышим, что дефицит глобальный. Но, будем честны, квоты и пошлины – протекционные меры для сталелитейных отраслей. Они и так производят в два раза больше, чем нужно России.

Алексей Митрофанов, представитель ГК «Металлторг», добавил, что коэффициент квотирования нужно пересмотреть. Градообразующие предприятия Приморья – «Русский Бор», «Прогресс», «Звезда» – по мнению спикера, пострадают от меры. Они в том числе являются производителями вторичного металла.

Хартия ломосборщиков

Социальная напряженность в сфере выросла, как не раз подчеркнули во время конференции. Даже крупные предприятия вынуждены отправлять в отпуска до половины работников – на кону сотни тысяч специалистов, их судьбы. Ассоциация из 300 предприятий отрасли (19 из них в ДФО) предлагают отменить ограничения, ввести систему учета лома, чтобы вновь вовлекать его в повторный оборот. Меры, которые предлагает хартия, могут смягчить падение ломосбора до 30% вместо 50%, как есть сейчас.

Резолюция конференции и подписные листы доступны на сайте организации. Редакция проследит за тем, что из этого выйдет.

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