Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток
Эксклюзив kp.rukp.ru
16 июля 2022 8:24

Владивостокцев хотят научить управлять новым транспортом

Во Владивостоке пройдут бесплатные курсы езды на электросамокате
Яна АСТАХОВА
Многие владивостокцы не знают, как правильно ездить на электросамокатах.

Многие владивостокцы не знают, как правильно ездить на электросамокатах.

Фото: Яна АСТАХОВА

В приморской столице набирает популярность «кикшеринг» – система краткосрочной аренды самокатов. Электросамокаты становятся не только предметом развлечения, но и одним из видов городского транспорта, вот только при этом многие люди не знают основных правил вождения. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает о бесплатном обучении и почему оно нужно.

Кикшеринг набирает популярность во Владивостоке.

Кикшеринг набирает популярность во Владивостоке.

Фото: Яна АСТАХОВА

С 14 по 16 июля в парке «Минного городка» должна была пройти школа вождения электросамокатов, но погодные условия не позволили организаторам в полной мере провести ее. Как только погода улучшится, компания продолжит деятельность школы.

Пресс-секретарь компании Whoosh Денис Балакирев рассказал «Комсомольской правде», почему же они решили провести бесплатное обучение. По его словам, это не только в интересах всех, кто ездит на самокатах, но и остальных людей – водителей машин, пешеходов, велосипедистов… Дело в том, что многие не знают, как правильно ездит на электросамокате, где можно на нем проехать, а где нельзя. Это создает аварийные ситуации. Во Владивостоке уже было несколько случаев, например, в середине июля девушка наехала на ребенка на набережной Спортивной гавани и заявила, что он сам виноват.

Из-за неправильной езды возникают опасные ситуации.

Из-за неправильной езды возникают опасные ситуации.

Фото: Яна АСТАХОВА

Поэтому курсы вождения на таком, казалось бы простом, транспорте дальневосточной столице ой как нужны. Бесплатное обучение позволит узнать (или улучшить) правила дорожного движения и познакомиться с культурой вождения.

Что же ждет людей в процессе обучения?

– Мы рассказываем, как устроен самокат и как его использовать. Рассказываем основные правила, ведь эти правила не всегда очевидны. Иногда они, как показывает практика, удивляют и тех, кто уже пользовался нашими услугами. Например, нельзя ездить вдвоем. Это сильно влияет на управляемость самоката. Нельзя пользоваться самокатами, если тебе нет 18 лет. Многие почему-то воспринимают самокат как средство развлечения и не догадываются об этом правиле. Наши самокаты по своей конструкции не предназначен для управления ребенком.

Компания готова провести бесплатные курсы для всех желающих.

Компания готова провести бесплатные курсы для всех желающих.

Фото: Яна АСТАХОВА

А учитывая, что примерно четверть поездок – это развлечение и прогулка, то такие знания никому точно не повредят. Кстати говоря, пройдя обучение, можно будет выбирать самые лучшие и красивые места для отдыха. Такими маршрутами тоже поделился Денис:

– Остров Русский – самое популярное прогулочное место. Там очень красиво, есть велодорожки и можно ездить спокойно, не боясь, что ты будешь кому-то мешать. Второе место по популярности – Спортивная набережная. Там сочетаются как раз и транспортный сценарий, и прогулочный. С одной стороны, можно просто приятно провести время. С другой стороны, набережная связывает два микрорайона и вместо того, чтобы ехать на машине или на общественном транспорте, можно проехать этот путь на самокате.

Занятия перенесли из-за непогоды.

Занятия перенесли из-за непогоды.

Фото: Яна АСТАХОВА

Администрация Владивостока озвучила новые даты курсов: 5 августа с 12:00 до 20:00; 6 и 7 августа с 14:00 до 21:00.

Напомним, во Владивостоке действует режим повышенной готовности, он продлится до утра воскресенья, 17 июля.

Пресс-секретарь компании Whoosh Денис Балакирев.

Пресс-секретарь компании Whoosh Денис Балакирев.

Фото: Яна АСТАХОВА

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.

Общество: ВОПРОС ДНЯ