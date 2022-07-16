Владивостокцев хотят научить управлять новым транспортом

Многие владивостокцы не знают, как правильно ездить на электросамокатах. Фото: Яна АСТАХОВА

В приморской столице набирает популярность «кикшеринг» – система краткосрочной аренды самокатов. Электросамокаты становятся не только предметом развлечения, но и одним из видов городского транспорта, вот только при этом многие люди не знают основных правил вождения. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает о бесплатном обучении и почему оно нужно.

Кикшеринг набирает популярность во Владивостоке. Фото: Яна АСТАХОВА

С 14 по 16 июля в парке «Минного городка» должна была пройти школа вождения электросамокатов, но погодные условия не позволили организаторам в полной мере провести ее. Как только погода улучшится, компания продолжит деятельность школы.

Пресс-секретарь компании Whoosh Денис Балакирев рассказал «Комсомольской правде», почему же они решили провести бесплатное обучение. По его словам, это не только в интересах всех, кто ездит на самокатах, но и остальных людей – водителей машин, пешеходов, велосипедистов… Дело в том, что многие не знают, как правильно ездит на электросамокате, где можно на нем проехать, а где нельзя. Это создает аварийные ситуации. Во Владивостоке уже было несколько случаев, например, в середине июля девушка наехала на ребенка на набережной Спортивной гавани и заявила, что он сам виноват.

Из-за неправильной езды возникают опасные ситуации. Фото: Яна АСТАХОВА

Поэтому курсы вождения на таком, казалось бы простом, транспорте дальневосточной столице ой как нужны. Бесплатное обучение позволит узнать (или улучшить) правила дорожного движения и познакомиться с культурой вождения.

Что же ждет людей в процессе обучения?

– Мы рассказываем, как устроен самокат и как его использовать. Рассказываем основные правила, ведь эти правила не всегда очевидны. Иногда они, как показывает практика, удивляют и тех, кто уже пользовался нашими услугами. Например, нельзя ездить вдвоем. Это сильно влияет на управляемость самоката. Нельзя пользоваться самокатами, если тебе нет 18 лет. Многие почему-то воспринимают самокат как средство развлечения и не догадываются об этом правиле. Наши самокаты по своей конструкции не предназначен для управления ребенком.

Компания готова провести бесплатные курсы для всех желающих. Фото: Яна АСТАХОВА

А учитывая, что примерно четверть поездок – это развлечение и прогулка, то такие знания никому точно не повредят. Кстати говоря, пройдя обучение, можно будет выбирать самые лучшие и красивые места для отдыха. Такими маршрутами тоже поделился Денис:

– Остров Русский – самое популярное прогулочное место. Там очень красиво, есть велодорожки и можно ездить спокойно, не боясь, что ты будешь кому-то мешать. Второе место по популярности – Спортивная набережная. Там сочетаются как раз и транспортный сценарий, и прогулочный. С одной стороны, можно просто приятно провести время. С другой стороны, набережная связывает два микрорайона и вместо того, чтобы ехать на машине или на общественном транспорте, можно проехать этот путь на самокате.

Занятия перенесли из-за непогоды. Фото: Яна АСТАХОВА

Администрация Владивостока озвучила новые даты курсов: 5 августа с 12:00 до 20:00; 6 и 7 августа с 14:00 до 21:00.

Напомним, во Владивостоке действует режим повышенной готовности, он продлится до утра воскресенья, 17 июля.

Пресс-секретарь компании Whoosh Денис Балакирев. Фото: Яна АСТАХОВА

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