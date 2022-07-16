Брызги с огоньком и зашкаливающий адреналин: в Приморье «промчался» 3 этап RDS Asia

Погода внесла свои коррективы. Фото: Милана СОКОЛ

Капризная приморская погода не помешала в выходные провести 3 этап RDS Asia на «Примринге». Во время официальных соревнований по дрифту трасса то высыхала, то превращалась в настоящую водную полосу препятствий. Но от этого заезды стали лишь зрелищнее. В борьбе за лидерство на треке схлестнулись гонщики из Владивостока, Партизанска, Кавалерово, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска и Хабаровска.

Яркие авто и клубы дыма на трассе смотрятся эффектно. Фото: Милана СОКОЛ

Погода менялась крайне быстро. Фото: Милана СОКОЛ

Благодаря новой сетке соревнований за один день зрители, не испугавшиеся дождя, увидели порядка 50 проездов. А если бы не техсходы, которых оказалось в субботу предостаточно, ведь ребята гоняли «на все деньги», прокатов было бы еще больше. Погода внесла непосредственную лепту в ход соревнований. Чтобы подстроиться под особенности трассы, меняющиеся чуть ли не каждые 20 минут, пилотам пришлось постараться. Проливной дождь, солнце, морось – все это было, а еще море адреналина, брызг, дыма, накал страстей и искренняя поддержка зрителей.

Испытание дождем. Фото: Милана СОКОЛ

Многие авто после боевых заездов нуждались в срочной техпомощи. Фото: Милана СОКОЛ

Заявки на участие в третьем этапе подали 12 смельчаков из разных регионов Дальнего Востока. Речь идет как об опытных спорсменах, таких как Константин Авшаров и Егор Шумилкин, которых можно назвать «динозаврами» дрифта, так и новичках – Александр Дышливенко и самый юный гонщик Арсений Варавин. Но можно с уверенностью сказать, абсолютно все спортсмены выкладывались по полной, не щадя машин. Чего только стоит прогрев Арсения, который отправил «железного коня» прямиком в блоки, заставив зрителей изрядно попереживать. К счастью, команда хабаровского пилота успела починить авто и он выехал на трек. Да еще и как выехал, Арсений занял третье место.

Переживать пришлось не только зрителям. Фото: Милана СОКОЛ

И это был всего лишь прогрев. Фото: Милана СОКОЛ

«Серебро» досталось земляку Арсения – Егору Шумилкину. А первое место заслуженно завоевал Евгений Иванчей из Петропавловска-Камчатского, продемонтрировав уверенный и местами агрессивный дрифт.

Традиционное обливание шампанским победителей. Фото: Милана СОКОЛ

В командном зачете места распределились следующим образом:

1 место – MadSnail racing (Варавин/Иванчей/Шумилкин)

2 место – команда Red star racing (Передерей/Авшаров)

3 место – команда «Раз Два» (Контеев/Гобозов/Канищев).

Среди команд тоже выбрали лучшие. Фото: Милана СОКОЛ

Победителем квалификации стал Арсений Варавин. Таким образом в этот раз все кубки «уедут» за пределы Приморья. Но у местных спорсменов еще будет время проявить себя, финальный этап RDS Asia пройдет 3 сентября. А в октябре любителей скоростных заездов ждет уже полюбившееся многим дрифт-шоу «RDS без границ».

Ефанов vs Передерей. Фото: Милана СОКОЛ

Авто разворачивало на мокрой трассе. Фото: Милана СОКОЛ

У каждого свой транспорт. Фото: Милана СОКОЛ

Состязания выдались напряженными. Фото: Милана СОКОЛ

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