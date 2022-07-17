Двухлетний малыш погиб во время схода грязевых масс с сопки в Приморье

Грязевой сель сошел на жилые дома в Приморском крае. Фото: t.me/dpskontrol_125rus.

Двухлетний ребенок, который пропал во время схода грязевых масс у сопки Ключевская в Приморье, найден погибшим. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Спасатели извлекли пять человек. Фото: t.me/dpskontrol_125rus.

Сель сошел с сопки Ключевая на два частных жилых дома в поселке Тимофеевка в Ольгинском районе. Как итог: пострадали люди – сотрудники МЧС спасли пять человек, среди которых были двое детей и одна женщина. Последнюю госпитализировали.

Кроме того, тогда же стало известно о пропаже двухлетнего ребенка, о чем ранее сообщала «КП-Владивосток». Для оказания помощи на участок ЧП отправились поисково-спасательные отряды Главного управления МЧС России, куда вошли специалисты из Владивостока, Находки и поселка Рудная Пристань, аэромобильная группировка, опергруппа ГУ МЧС, два кинологических расчета и сотрудники психологической службы.

Почти к семи утра воскресенья, 17 июля, спасатели нашли тело ребенка, но уже было слишком поздно. Специалисты передали малыша полиции.

На данный момент известно, что грязевой поток остановился, угрозы остальным жилым домам нет. Работы по ликвидации схода грязевых масс продолжаются.

– Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, - сообщили в МЧС.

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